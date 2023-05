CINEMA : En eaux (très) troubles, Jason Statham arrête un mégalodon avec son pied dans une première bande-annonce délirante

En 2018 sortait En eaux troubles, un film d'action avec Jason Statham devant affronter un mégalodon, un requin préhistorique gigantesque qui s'attaquait à une station scientifique sous-marine. Un long-métrage pas forcément indispensable, mais qui proposait de belles scènes angoissantes pour les squalophobes et thalassophobes.

Avec un budget estimé à 130 millions de dollars et des recettes dépassant les 530 millions de dollars au box-office, En eaux troubles est un succès, il va avoir droit à une suite, intitulée en français En eaux (très) troubles, et qui sortira cet été pour bien nous décourager d'aller nous baigner. Avec cette fois Ben Wheatley derrière la caméra, nous retrouverons Jonas Taylor (Jason Statham) au fond de l'océan, alors qu'il réveille d'immenses mégalodons pendant une opération minière. La bande-annonce d'En eaux (très) troubles nous rappelle que ces créatures marines étaient de redoutables prédateurs pendant la préhistoire, allant jusqu'à bondir hors de l'eau pour croquer un tyrannosaure sur la plage, à moins que tout cela ne soit que du cinéma... Pour la véracité historique, il faudra sans doute repasser, mais En eaux (très) troubles promet déjà du grand spectacle avec des scènes d'action improbables, comme Jason Statham évitant de se faire croquer par un mégalodon simplement avec la force de son pied ! Vous pouvez découvrir le trailer en VF ci-dessus ou en VOSTFR juste ici, avec un petit résumé du scénario et du casting partagé par Warner Bros. :

Cet été, préparez-vous à une décharge d’adrénaline avec EN EAUX (TRÈS) TROUBLES ! Film d’action survolté, ce deuxième opus plus gigantesque encore que le blockbuster de 2018 plonge le spectateur dans des eaux toujours plus profondes, où grouillent de redoutables megalodons, et bien plus… Partez à la découverte de régions inconnues avec Jason Statham et Jing Wu, à la tête d’une équipe de chercheurs partie explorer les profondeurs de l’océan. Leur périple tourne à la catastrophe lorsqu’une opération d’extraction minière illégale met en péril leur mission – et leur vie. Confrontés à d’immenses megalodons et à des bandits sans pitié, nos héros doivent échapper aux terribles prédateurs en gardant toujours un temps d’avance sur eux dans une terrifiante course contre la montre. Vous vivrez l’expérience cinématographique la plus mordante de l’année avec EN EAUX (TRÈS) TROUBLES, où seules les profondeurs de l’océan se mesurent à l’ampleur du spectacle !

Warner Bros. Pictures et CMC Pictures présentent EN EAUX (TRÈS) TROUBLES avec, outre Jason Statham et Jing Wu, Sophia Cai (EN EAUX TROUBLES), Page Kennedy (EN EAUX TROUBLES), Sergio Peris-Mencheta (RAMBO : LAST BLOOD), Skyler Samuels (The Gifted), Sienna Guillory (la saga RESIDENT EVIL) et Cliff Curtis (la saga AVATAR).