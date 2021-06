Call of Duty: Mobile, Ghost de retour dans la Saison 5, En Eaux Troubles

Activision continue de soutenir avec attention Call of Duty: Mobile, les joueurs profitent actuellement de la Saison 4 sur le thème du Far West et des cowboys, mais c'est un changement radical d'ambiance qui va être opéré avec le lancement de la Saison 5, En Eaux Troubles, dont voici la bande-annonce :

La Saison 5 de Call of Duty: Mobile nous emmènera donc sous les eaux et marquera le retour de Ghost, personnage très apprécié des fans de la franchise. Les joueurs pourront notamment découvrir un nouvel évènement sur le thème naval, Mer d'acier, mais également de nouvelles cartes, de nouveaux personnages, des armes inédites et un Pass de combat avec 50 niveaux. Voici les nouveautés d'En Eaux Troubles :

Trois nouvelles cartes :

: Le Port de Suldal : combattez en bord de mer sur cette carte tactique de taille moyenne composée de caisses d'expédition, de ruelles étroites et d'intérieurs rapprochés. Disponible en 5v5 et 10v10.

Les docks : déployez-vous dans un chantier naval sur la Tamise sur cette carte symétrique de petite taille avec beaucoup de jeu vertical. Allez-vous vous battre à découvert ou vous précipiter à l'intérieur ? Disponible dans Gunfight.

L’incursion à Aniyah : un palais bombardé surplombe un paysage entouré de fournitures militaires et de logements. Combattez dans le luxueux intérieur du palais ou tentez votre chance sur les terrains extérieurs. Disponible en 10v10 et dans L’Attaque des morts-vivants.

: un palais bombardé surplombe un paysage entouré de fournitures militaires et de logements. Combattez dans le luxueux intérieur du palais ou tentez votre chance sur les terrains extérieurs. Disponible en 10v10 et dans L’Attaque des morts-vivants. Évènement marquant – Tout le monde est sur le pont alors qu'une bataille navale critique est imminente dans le nouvel évènement à durée limitée Mer d'acier. Les joueurs peuvent couler ou nager, mais ils doivent choisir un camp : les Fantômes ou la Fédération. En bombardant leurs ennemis, les joueurs se précipitent pour s’emparer de territoires et gagner des récompenses pour avoir accompli diverses tâches quotidiennes. La faction avec le plus d’emplacements sur la carte à la fin de l'évènement gagne.

Le Pack Défi Call of Duty Endowment - Le Call of Duty Endowment aide les vétérans à trouver des carrières de haute qualité en soutenant des groupes qui les préparent au marché du travail et en sensibilisant à la valeur que les anciens combattants apportent sur le lieu de travail. Pour soutenir ces efforts, Call of Duty: Mobile propose un pack Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) Challenger qui contient sept articles de marque, dont le fusil M16 Galons et le pistolet MW11 Modèle standard.

Le Championnat du Monde 2021 – Il ne reste plus que quelques jours pour l'Étape 1, avec l'Étape 2 qui doit commencer le 1er juillet. Dans l'Étape 2, tous les joueurs qualifiés feront équipe et s'affronteront pendant 30 matchs en multijoueur classé pour se classer parmi les premières 256 équipes dans leur région. À gagner, une place dans les qualifications régionales de l'Étape 3. Pour plus d'informations sur le Championnat du Monde 2021, rendez-vous sur : https://www.callofduty.com/mobile/esports.

Les développeurs promettent également des défis saisonniers, des packs et des tirages au sort dans la boutique dès le début de la Saison. La date de lancement d'En Eaux Troubles est fixée au 29 juin dans Call of Duty: Mobile, le titre est pour rappel jouable en free-to-play sur iOS et Android. Vous pouvez retrouver des smartphones sur Amazon.