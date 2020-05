Call of Duty: Mobile, Rust, Ghost Cowboy et bien plus disponibles avec la Saison 6

Les saisons s'enchaînent vite sur Call of Duty: Mobile. Après à peine plus d'un mois sur Légion d'Acier, il est désormais temps de passer à la saison 6, appelée Il était une fois sur Rust.

Tout est dans le titre, avec du contenu placé sous le signe du Far West, du fusil à lunette Outlaw aux skins Ghost Cowboy et Seraph Sépulture, en passant par la map originale Saloon. Et, oui, Rust, l'une des cartes les plus cultes de la saga, fait aussi son apparition, tout comme les modes Élimination confirmée, Capture du drapeau et Duel 1v1.

Call of Duty: Modern Warfare 59,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 59,99€.

Nouveaux personnages Ghost Cowboy et Seraph Sépulture



Nouvelles armes, dont le fusil de sniper Outlaw et le MSMC Ouest Sauvage



Nouvelle compétence d'Opérateur dans le Passe de Combat gratuit - Annihilateur (de Black Ops 4)

Le premier tour de qualifications du Call of Duty: Mobile World Championship 2020 commence aujourd'hui

Trois nouveaux modes Multijoueurs

Élimination confirmée



Capture du drapeau



Duel 1v1

Deux nouvelles cartes Multijoueur : Rust et Saloon

Nouveaux événements saisonniers : Ruée vers l'Or et Maître de Rust

Nouvelles récompenses disponibles dans la boutique

Mises à jour de l'interface utilisateur, équilibrage des armes et optimisation du gameplay

Une partie de contenu additionnel et des éléments cosmétiques doit comme toujours être obtenus par le biais du Battle Pass. La mise à jour Il était une fois sur Rust est disponible dans Call of Duty: Mobile depuis ce vendredi sur iOS et Android.

Lire aussi : Call of Duty: Mobile, un World Championship 2020 avec 1 million de dollars de cash prize en approche