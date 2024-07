Call of Duty: Mobile, la Saison 7 : Ghost Éternel dévoilée et datée en vidéo

Alors que les joueurs de Call of Duty: Mobile s'amusent encore sur la Saison 6 : Frénésie Synthwave, Activision présente déjà la suite des évènements pour son FPS free-to-play sur iOS et Android. Place à la Saison 7 : Ghost Éternel, qui rajoutera évidemment un tas de nouveautés pour les fans.

Mode multijoueur Liaison, carte Collateral pour la Guerre Terrestre, mitraillette ISO, série de points Mitraillage ou encore atout Serpentine, voici ce qui attend les joueurs dans la Saison 7 : Ghost Éternel.

Passe de combat Ghost éternel : nouvelle arme, série de points

Le Passe de combat de Ghost éternel inclut des éléments gratuits et premium, tels que des apparences d'opérateurs, des plans d'armes, des cartes de visite et des points Call of Duty à dépenser dans la boutique ou à échanger contre le prochain Passe premium.

Niveaux gratuits du Passe de combat

Bombardez vos ennemis avec la mitraillette ISO légère et rapide et débloquez la nouvelle série de points Mitraillage. Faites glisser et ajustez les points de départ et d’arrivée de la course pour appeler deux avions de chasse pour une attaque de mitraillage au-dessus de la zone désignée. Parmi les autres points forts du niveau gratuit, citons une variété d'apparences, de plans d’armes, de pièces de coffres, etc.

Niveaux du Passe premium

Achetez le Passe Premium et commencez à gagner le contenu disponible dans le flux Ghost éternel, y compris des apparences d’opérateur sur le thème de l’été et du sport comme Deadman - Joueur, Guerrier surfeur - Quarterback, Beck - Pilote de test et Park - Vitesse. Affrontez l’ennemi avec une série de nouveaux plans d’armes, notamment le Cran d'arrêt X9 - Boosteur d'énergie, l’ICR-1 - Volant, Hades - Plus haut, BY15 - Course rouge et l’ISO - Cornerback, basé sur la nouvelle arme de la Saison 7.

Abonnement Passe de combat : rejoignez les Forces terrestres en achetant un abonnement Passe de combat, qui vous permet de recevoir des récompenses supplémentaires chaque mois et de bénéficier d'un bonus de 10 % d'EXP d'arme et de joueur, des coupons de réduction, ainsi que de réductions limitées sur les tirages de 10 caisses.

Les récompenses de Forces terrestres de la Saison 7 comprennent l'apparence d'opérateur Vargas - Leader du tour, le PDW-57 - La revanche du coureur et le sac à dos 3 - Cylindrée.

Vue d’ensemble du Multijoueur : Liaison, nouvelle carte et mode Guerre terrestre





Faites la Liaison

Le mode Multijoueur rapide et compétitif Liaison arrive sur Mobile ! Pour les vétérans de Liaison et les joueurs qui ont manqué les débuts du mode dans Call of Duty: Advanced Warfare, c’est le moment de briller dans la chaleur estivale.

Dans Liaison, un objectif est positionné à côté de l’emplacement de départ de chaque équipe et c’est à vous de saisir le drone satellite et de le marquer dans l’objectif de l’équipe ennemie pour gagner des points. Marquez un point pour avoir lancé le ballon dans le but ennemi et deux points pour l’avoir dunké en sautant dans le but tout en tenant le ballon.

Vous ne pouvez pas manier une arme tout en tenant le ballon, alors réfléchissez vite lorsque vous vous déplacez avec. Frappez les ennemis avec comme arme au corps à corps ou passez-le à un coéquipier pour récupérer votre arme. Vous pourriez même le jeter directement dans les mains de l’ennemi, le rendant momentanément sans défense.

Pour accélérer le jeu et créer de nouvelles opportunités tactiques, Liaison donne aux opérateurs la possibilité de courir sur les murs et des sauts boostés. Utilisez ces mouvements pour déjouer vos adversaires et mettre en place des jeux de malade.

Les camps changent lorsqu’une équipe marque cinq points, et que la première équipe à marquer dix points gagne.

Nouvelle carte Guerre terrestre : Collateral

Collatéral fait ses débuts dans Guerre terrestre dans la Saison 7 ! Alors que la version Strike de la saison dernière positionnait les opérateurs autour d’un crash de satellite au centre du village, cette version plus grande s’étend plus loin dans le paysage désertique, y compris les dunes environnantes, plusieurs dépendances et autour de grands réservoirs de stockage soutenant les opérations de forage pétrolier de la région. Collatéral comprend également des véhicules, ce qui vous donne la possibilité de plonger au cœur de l’action.

Mises à jour de Guerre terrestre

Commencez vos parties de Guerre terrestre dans le siège du conducteur. Après la mise à jour de la Saison 7, les joueurs peuvent choisir de se déployer immédiatement à bord d’un véhicule plutôt que de simplement sélectionner un point d’apparition. Utilisez cet avantage pour pousser les objectifs : lorsque vous capturez un point maintenant, Guerre terrestre récompense votre équipe avec trois largages aériens effectués autour de l’objectif capturé. Assurez-vous que vous êtes toujours debout lorsqu’ils atterrissent.

Nouvel événement thématique : Plein gaz

Mettez-vous en forme dans cet événement sur le thème de la boxe où vous devez prouver votre courage dans et hors du ring. Testez votre préparation en relevant des défis pour commencer à amasser une collection de gants de boxe. Utilisez vos gants communs et vos gants avancés, obtenus en relevant des défis plus difficiles, pour monter sur le ring pour une partie de tournoi avec la possibilité de gagner un score plus élevé et de meilleures récompenses.

Les principaux éléments à débloquer dans l’événement Plein gaz de cette saison comprennent l'apparence d'opérateur Baker - Motocross, ainsi que les plans d’arme Outlaw - Champion de ping-pong et MX9 - Temps de vol.

Passe de défi de la Saison 7

Relevez de nouveaux défis dans le Passe des défis Ghost éternel qui arrive au QG des défis, offrant de nouveaux déblocages saisonniers comme l'atout Serpentine qui réduit les dégâts des balles reçues lors du sprint, ainsi qu’un nouveau drone espion.

Terminez des missions standard, spéciales et d’élite pour progresser dans le Passe de défis. Utilisez vos jetons de défi gagnés pour acheter des objets dans l’Échange, comme l’apparence d’opérateur Crash — Tropiques.

Consultez l’onglet Événements en jeu tout au long de la saison pour découvrir de nouvelles missions et récompenses. Pour un aperçu plus large des activités saisonnières en cours, consultez le tableau des missions situé dans le menu principal.

Mise à jour de la boutique : Ghost mythique et Riley mènent la charge





Ghost mythique : Sortez des flammes avec l'apparence d’opérateur Ghost mythique - Siège éternel, accompagné de son partenaire canin le plus fidèle, Riley. Ce formidable duo incarne la puissance d’un brasier déchaîné. Au fur et à mesure que les joueurs améliorent Ghost mythique, les deux apparences de base commencent à émettre des flammes à partir de leur surface d’huile liquide, ce qui est également évident dans l’arrière-plan du salon. Éliminez les ennemis de loin ou rapprochez-vous et appelez Riley pour une exécution dévastatrice.

Le tirage comprend également deux plans d’armes enflammés pour le fusil d’assaut KN-44 et le fusil de précision HDR, ainsi qu’un plan pour l'arme au corps à corps Faucille. Les autres récompenses incluent une carte de visite, un porte-bonheur, une emote, un sac à dos et une nouvelle version de Boule d’orage tactique.

De plus, emmenez Riley à la planque : Lorsqu’un joueur acquiert la version de base de Ghost mythique, Riley patrouille le long de sa planque. En interagissant avec Riley, il s’assoit à côté de l’opérateur. Nourrissez le chien pour augmenter sa cote de popularité. Les opérateurs les plus fidèles gagneront une récompense Carte de visite — Brutalité déchaînée pour leurs efforts.

Tirage Alias — Reine des stands (nouvelle arme) : Lorsqu’elle n’est pas en train de hurler sur une piste de course ou d’être poursuivie par des assassins ennemis, Alias - Reine des stands peut toujours se battre au cœur de l’action aux côtés des meilleurs d’entre eux. Obtenez la chance de débloquer l’engrenage compétitif ainsi que d’autres contenus sur le thème de la course, y compris le plan d'arme ISO - Alimenté basé sur la nouvelle arme de la Saison 7.

Tirage Adrénaline (arme légendaire) : Skateur et opérateur dévoué, Ether excelle aussi bien dans le skatepark qu’au combat. Son goût pour la mode s’étend de ses vêtements d’été pour skater aux plans d’armes SP-R 208 - Qualité et MG42 qu’elle apporte au combat, également disponibles dans ce tirage.

Tirage Course au sommet : Il n’y a pas de défi trop grand pour Girasol - Grimpeur, capable de gravir les terrains les plus escarpés à la poursuite de sa cible. Apportez l’équipement adapté à votre tâche avec le plan d'arme AK117 — Alpiniste, également présent dans le tirage.

Promos d'été : Profitez d’offres exceptionnelles pendant les soldes d’été de 10 jours qui commencent le 9 août. Continuez à vérifier tout au long des soldes à mesure que d’autres articles à prix réduit se joignent à la fête.

Coffre d'armes du Passe de combat : La Saison 7 introduit le contenu du Passe de combat de la Saison 4 de 2021.