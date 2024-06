Call of Duty: Mobile, la Saison 6 : Frénésie Synthwave dévoilée en vidéo

Activision continue sur sa lancée de publier du contenu mensuellement pour Call of Duty: Mobile, le FPS free-to-play a accueilli la Saison 5 : Crépuscule numérique il y a quelques semaines, mais les développeurs dévoilent déjà ce qui attend les joueurs dans les prochains jours. Voici la bande-annonce de la Saison 6 : Frénésie Synthwave :

Cette nouvelle Saison nous ramènera dans les années 90 avec « une version revisitée de Guerre Terrestre avec Ligne de front avancée ». Une nouvelle carte Multijoueur sera également rajoutée, tout comme une classe inédite dans le mode Battle Royale, des salons 1v1 personnalisables et des récompenses de défis. Le Club va rouvrir ses portes et les joueurs vont pouvoir découvrir le fusil d'assaut BP50 et le rôle de Mentor de combat. Voici ce qui attend les joueurs avec la Saison 6 : Frénésie Synthwave.

PASSE DE COMBAT DE FRÉNÉSIE SYNTHWAVE : NOUVELLE ARME, CLASSE BATTLE ROYALE

Le Passe de combat de Frénésie Synthwave inclut des éléments gratuits et premium, tels que des apparences d'opérateurs, des plans d'armes, des cartes de visite et des points Call of Duty à dépenser dans la boutique ou à échanger contre le prochain Passe premium. Niveaux gratuits du Passe de combat Gagnez le puissant fusil d’assaut BP50 doté d’une cadence de tir élevée et de capacités à longue portée, ainsi que la nouvelle classe Réanimation Battle Royale. La classe Réanimation est accompagnée d’un drone médical qui réanime automatiquement les coéquipiers tombés à proximité, libérant de la fumée dans le processus pour obstruer la vision de l’ennemi. Le drone peut être détruit. Éliminez l’ennemi en détournant leur attention. Parmi les autres points forts du niveau gratuit, citons une variété d'apparences, de plans d’armes, de pièces de coffres, etc. Niveaux du Passe premium

Achetez le Passe Premium pour avoir une chance de gagner tout le contenu disponible dans le stream Frénésie Synthwave, y compris des apparences d’opérateur inspirés des années 90 comme Klepto — Mlle Cryptique, Portnova — Mafieuse glamour, Ruin — Rage à outrance et Crash — Poing américain. Équipez-vous de nouveaux plans d’armes funky comme le DR-H - Assaut sonique, le SP-R 208 - Voyage funeste, le M4LMG - Fusillade festive, le Dobvra - Célébration et le BP50 - C3NDR3S, basé sur la nouvelle arme de la Saison 6. Abonnement Passe de combat : rejoignez les Forces terrestres en achetant un abonnement Passe de combat, qui vous permet de recevoir des récompenses supplémentaires chaque mois et de bénéficier d'un bonus de 10 % d'EXP d'arme et de joueur, des coupons de réduction, ainsi que de réductions limitées sur les tirages de 10 caisses. Les récompenses des forces terrestres de la Saison 6 incluent l'apparence d'opérateur Stitch - Art vivant, le Type 25 - Vengeance RV et le Sac à dos - Sac de survie du pirate informatique. APERÇU DU MULTIJOUEUR : NOUVELLE CARTE, GUERRE TERRESTRE, 1V1 PERSONNALISÉ

Nouvelle carte : Collateral Strike D’abord en action dans Call of Duty: Black Ops Cold War, Collateral Strike se dirige maintenant vers le mobile. Cette variante plus petite de la carte Multijoueur Collateral concentre le combat autour d’un site de crash satellite dans le centre d’un village désertique. Surveillez les mouvements dans les ruines et soyez prêt à l’action lorsque vous traversez le paysage de sable plat. Guerre terrestre avec une touche d’originalité ! Gagnez en puissance tout au long de la partie dans une nouvelle expérience roguelike à venir en Guerre terrestre. Après avoir réussi un certain nombre d’éliminations, les opérateurs se verront présenter trois capacités choisies au hasard, telles que l’augmentation des dégâts explosifs ou l’augmentation de la vitesse de rechargement des munitions. Choisissez-en un pour obtenir immédiatement ses avantages. Jouez de manière agressive et éliminez les ennemis pour avoir la chance de choisir plusieurs capacités dans la même partie. À chaque fois, l’opérateur choisira l’une des trois capacités aléatoires. Ces capacités se déclinent en différentes raretés, en puissance croissante de commun à rare, épique, légendaire et mythique. 1v1 personnalisé Réglez vos comptes à votre façon avec un duel 1v1 en solo rapide. La Saison 6 introduit le 1v1 personnalisé permettant aux concurrents de sélectionner leur carte et leur mode préférés, ainsi que d’autres paramètres tels que le mode, la carte, le type d’arme (illimité, fusil de précision, fusil à pompe, fusil d'assaut, mitraillette) afin de créer leur partie préférée. NOUVELLE FONCTIONNALITÉ D’AMIS : MENTOR EN COMBAT

Recherchez la nouvelle fonctionnalité Mentor en combat à venir dans la section Amis, permettant aux joueurs de rangs et de niveaux différents de former une relation mentor/élève où les deux joueurs peuvent relever des défis pour gagner des récompenses, les conseillers obtenant des avantages supplémentaires comme de l’EXP de joueur et d’arme supplémentaire. Les joueurs peuvent faire équipe avec l’un de leurs amis ou utiliser la fonction de recherche pour trouver un mentor ou un élève de la communauté. Rendez-vous au Club

Le Club rouvre ses portes pour célébrer les bonnes vibrations apportées par la Saison 6. Enfilez vos chaussures de danse et lancez-vous dans un jeu de rythme sur la musique de Call of Duty: Mobile. PASSE DE DÉFI DE LA SAISON 6

Relevez de nouveaux défis avec le nouveau Passe de défis Frénésie Synthwave qui arrive au QG du défi, offrant de nouveaux déblocages saisonniers comme le Recon - Rasoir de la fortune et Hachi - Développement personnel, ainsi que des jetons de défi à utiliser dans l’échange. Terminez des missions standard, spéciales et d’élite pour progresser dans le Passe de défis. Utilisez vos jetons de défi gagnés pour acheter des objets comme le drone de chasse - Fléchette et LAPA - Symphonique. Consultez l’onglet Événements en jeu tout au long de la saison pour découvrir de nouvelles missions et récompenses. Pour un aperçu plus large des activités saisonnières en cours, consultez le tableau des missions situé dans le menu principal. MISE À JOUR DE LA BOUTIQUE : NOUVEAU TIRAGE LÉGENDAIRE ET MYTHIQUE, ÉVÉNEMENT DOUBLE PC

Tirage Impulsion ionique (arme mythique) : l’intrépide Fiona Saint-Georges - Héritière de guerre arrive sur les lieux avec le pouvoir du soleil à ses ordres. Obtenez la chance de débloquer cette guerrière royale dans un nouveau tirage qui comprend également le mythique BP50 - Éruption ionique, une arme qui exploite le soleil et les planètes en orbite pour en faire un outil redoutable qui devient plus chaud lorsqu’il est amélioré. Tirage Idole pop (arme légendaire) : combattez avec le sourire et continuez la fête alors que Kestrel - Danseuse de la discorde se déploie dans une apparence d’opérateur digne d’une rave accompagné de cheveux teints en rose assortis. Dans ce tirage, débloquez le PP19 Bizon - Iconique pour manier une mitrailleuse futuriste rose et violette qui est très mortelle sous son design élégant. Tirage Glitch de joueur (arme légendaire) : préparez-vous pour une longue session de jeu avec l'apparence d’opérateur Cipher - Maître des jeux vidéo ressemblant à un PC puissant avec des lunettes VR pour continuer à jouer même au milieu du combat. Le tirage comprend également son arme préférée, le KRM 262 - Glitch chargé, une arme parfaitement adaptée aux mains de ce joueur hardcore. Tirage Âme du samouraï : collectionnez un assortiment d’armes maléfiques dans le tirage Âme du samouraï, y compris la faux M13 - Obscurité et d’autres conceptions de haut niveau. Collectionnez-les tous pour gagner une animation de rechargement spéciale pour chacune des armes de l’armurerie de l'Âme du samouraï. Événément Double PC : gardez les yeux ouverts pour l’événement Double PC qui arrive dans la Saison 6. Doublez votre argent pendant la durée de l’événement. Boutique Prestige : gagnez des pièces de prestige en tirant la meilleure récompense d’un tirage qui peut être utilisée pour acheter des plans d’armes et d’autres contenus dans la nouvelle boutique Prestige. Effectuez plusieurs tirages pour accéder à des gifs qui peuvent être publiés dans le salon ou dans le chat du jeu. Coffre d'armes du Passe de combat : la Saison 6 introduit le contenu du Passe de combat de la Saison 3 de 2021.

La date de sortie de la Saison 6 : Frénésie Synthwave est fixée au 27 juin 2024 dans Call of Duty: Mobile. Vous pouvez également précommander Call of Duty: Black Ops 6 contre 69,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.