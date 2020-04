Call of Duty: Mobile, un World Championship 2020 avec 1 million de dollars de cash prize en approche

Call of Duty: Mobile a toujours la cote, avec plusieurs millions d'utilisateurs réguliers qui se font plaisir dans les parties en ligne. La communauté va avoir de quoi s'occuper ces prochaines semaines avec un tournoi opposant les meilleurs joueurs, avec de belles récompenses à la clé.

Tous les participants au Call of Duty: Mobile World Championship 2020 recevront des prix cosmétiques exclusifs, avec un offert à tous dès la phase 1, et davantage donnés aux personnes qualifiées pour les tours suivants. Mieux, les finalistes pourront se partager un cash prize d'un million de dollars. La première étape prendra place tous les week-ends du 30 avril au 24 mai, et sera ouverte aux personnes majeures de rang Vétéran : il faudra participer à dix matchs classés et remporter au minimum 80 points sur l'une des sessions pour obtenir son billet pour le Stage 2.

« Nous sommes très heureux de lancer notre tournoi compétitif très attendu dans Call of Duty: Mobile », a déclaré Chris Plummer, Vice-President, Mobile chez Activision. « Conçu comme l'évolution des parties classées adorées par les fans, ce format de tournoi offre aux joueurs de Call of Duty: Mobile éligibles une chance de rivaliser avec des joueurs du monde entier pour peut-être remporter de l'argent et des prix. »

Pour davantage de détails sur cette compétition en ligne sponsorisée par Sony Mobile, rendez-vous sur le site officiel de l'évènement.

