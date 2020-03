Call of Duty: Mobile, une map et un personnage de Black Ops II au cœur des nouveautés de la Saison 5, Légion d'Acier

À peine un mois après l'arrivée de sa Saison 4 , Call of Duty: Mobile est déjà prêt à accueillir la suite des festivités. Cela passera par une Saison 5 appelée Légion d'Acier , présentée avec une bande-annonce.









Les principales nouveautés de cette vague seront l'ajout de la carte Meltdown, reprise de Call of Duty: Black Ops II, ainsi que des personnages Reaper et David Mason. Ce dernier sera exclusif au Premium Battle Pass, tout comme le scorestreak Shock RC et la SMG GKS. La saison introduira une vague d'éléments cosmétiques à collectionner, mais aussi des armes inédites, que sont l'Artic .50 (Bleu Acier), le S36 (À Toute Épreuve) et deux AK-47 (Bleu Acier et Colère Noire et Or).



Ces nouveautés sont prévues pour le 1er avril, aux côtés d'un nouveau mode Confrontation 2v2. Durant les semaines à venir, la communauté découvrira également une variante de Jeu d'Armes en équipe, le mode FPP Warfare avec des parties en 20v20 jouables exclusivement en vue FPS, ou encore un évènement spécial Pâques sur la map Circus.