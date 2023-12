CINEMA : Furiosa : Une saga Mad Max fait vrombir ses moteurs dans une première bande-annonce enflammée

De 1979 à 1985, les cinéphiles de l'époque ont pu découvrir la trilogie Mad Max de George Miller, avec Mel Gibson dans le rôle-titre. 30 ans plus tard, c'est un quatrième volet intitulé Mad Max: Fury Road qui a ravi le public et la critique en 2015, avec Tom Hardy en tête d'affiche, accompagné par Charlize Theron qui jouait l'Imperator Furiosa, un personnage particulièrement apprécié. Près d'une décennie plus tard, c'est une préquelle centrée sur sa jeunesse à laquelle nous allons avoir droit l'année prochaine, Furiosa : Une saga Mad Max. Une première bande-annonce a été diffusée dans le cadre de la première journée de la CCXP23 et promet une expérience qui s'inscrit bien dans la lignée du précédent film.

Bande-annonce VOSTFR

Pour ce nouveau long-métrage, c'est l'élégante et innocente Anya Taylor-Joy qui campe Furiosa, un choix plutôt curieux de prime abord, mais qui semble bien fonctionner à en croire ces premiers extraits puisque nous allons suivre son évolution. Pour l'accompagner à l'écran, c'est Chris Hemsworth qui partage l'affiche en incarnant le Warlord Dementus, au sein d'une histoire se déroulant seulement 45 ans après l'Effondrement, d'où la présence de quelques scènes avec de la végétation, de quoi changer des terres désolées de cet univers dystopique. Évidemment, il y aura encore une fois de la course-poursuite en plein désert à bord de véhicules totalement fous.

Chris Hemsworth est lui assez méconnaissable et rappellera de douloureux souvenirs à ceux n'ayant pas apprécié le Thor dépressif du MCU. En plus, nous le voyons porter une cape rouge, ce qui n'aide pas. Blague à part, son tête-à-tête avec Immortan Joe a dans tous les cas de quoi exciter. Par contre, de rares plans comme celui où Furiosa est appelée « l'ange des ténèbres » piquent les yeux. Nous découvrirons d'ailleurs comment elle a obtenu sa prothèse. Sinon, nous apprenons qu'Alyla Browne et Tom Burke font aussi partie du casting, et que George Miller a de nouveau écrit le scénario avec l'aide de Nico Lathouris.

Dans un monde en déclin, la jeune Furiosa est arrachée à la Terre Verte aux Innombrables Mères et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable seigneur de guerre, Dementus. En traversant les Terres Dévastées, ils découvrent la Citadelle gouvernée par Immortan Joe. Alors que les deux tyrans se disputent la domination, Furiosa doit surmonter de nombreux défis pour retrouver le chemin de chez elle.

Bande-annonce VF

Furiosa : Une saga Mad Max sortira en salles le 22 mai 2024 en France et le 24 aux États-Unis. Pour vous rafraichir la mémoire, le coffret Mad Max Anthologie est vendu 29,99 € sur Amazon ou à la Fnac.