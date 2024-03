CINEMA : Furiosa : Une saga Mad Max met la gomme dans une deuxième bande-annonce vengeresse

Après Trois mille ans à t'attendre, le réalisateur George Miller est repassé derrière la caméra pour un cinquième long-métrage dans l'univers désertique et désolé de Mad Max. Sauf que ce dernier ne sera cette fois pas la vedette. Comme son nom l'indique, Furiosa : Une saga Mad Max aura pour héroïne la future Imperator que nous avons connue dans Fury Road, le film s'intéressant justement aux évènements de son passé l'ayant mené aux côtés d'Immortan Joe. Pas de Charlize Theron au passage, puisque c'est Anya Taylor-Joy qui campe désormais le personnage, partageant la vedette avec un Chris Hemsworth jouant le bien barré Warlord Dementus. Nous avions pu découvrir une première bande-annonce en fin d'année dernière durant la CCXP23 et c'est un deuxième trailer qui est venu nous régaler cette semaine, mettant l'accent sur la quête de vengeance de Furiosa, qui va traverser bien des épreuves.

Bande-annonce VOSTFR

Alors qu'elle vivait dans la Terre Verte, la jeune Furiosa va se faire kidnapper et finir chez Dementus, qui va vouloir accaparer les richesses de cette région fertile. Sa mère visiblement pleine de ressources va alors tenter de la retrouver dans les terres désolées, mais va finir par se faire capturer et mourir sous les yeux de sa fille. Nous aurons droit à au moins une grosse séquence de course dans le désert au cours de cette quête vengeresse, rappelant évidemment celle de Fury Road, ainsi qu'à une relation potentiellement amoureuse entre un certain Praetorian Jack (Tom Burke) et Furiosa. La fin de la vidéo nous donne un aperçu plus prononcé de l'apparence bien connue de cette dernière, chauve et avec sa prothèse mécanique.

Bande-annonce VF

Furiosa : Une saga Mad Max est attendu en salles le 22 mai 2024 en France et le 24 aux États-Unis.