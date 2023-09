CINEMA : Godzilla Minus One, trailer apocalyptique pour le film japonais qui vient donner une leçon au MonsterVerse

Cette dernière décennie, Warner Bros. Pictures et Legendary Pictures, en partenariat avec la Tōhō, se sont lancés dans la création d'un univers cinématographique, le MonsterVerse, mettant en scène plusieurs Kaijū, avec en vedettes Godzilla et King Kong. Si Godzilla x Kong: The New Empire est attendu en 2024 sur nos écrans, les habitants de l'Archipel vont eux pouvoir découvrir une production plus locale dès la fin d'année, dans la plus pure tradition des films du genre. Après un vague teaser diffusé en juillet, ce Godzilla Minus One se dévoile enfin au travers d'une première bande-annonce aux airs de fin du monde pour les protagonistes, qui n'a rien à envier aux blockbusters d'Hollywood !

Bande-annonce VOSTA

Godzilla Minus One sera donc le deuxième long-métrage live-action japonais de l'ère Reiwa avec ce monstre mythique, après le Shin Godzilla (Godzilla Resurgence) de 2016 d'Hideaki Anno. Produit par la Tōhō, il a été écrit et réalisé par Takashi Yamazaki (Dragon Quest: Your Story, les deux Stand by Me Doraemon, l'adaptation en deux parties de Parasyte), qui s'est aussi occupé des effets visuels, et nous contera un récit prenant place après la Deuxième Guerre mondiale, alors que le Japon a tout perdu.

La vidéo nous montre le Kaijū dévaster des infrastructures, atomiser un navire de guerre et piétiner des gens dans la plus pure tradition du genre, apportant la peur, le désespoir et la destruction sur son sillage. Le réalisateur a voulu en faire le plus terrifiant Godzilla qui soit et ça promet !

La date de sortie de Godzilla Minus One est fixée au 3 novembre au Japon puis au 1er décembre aux États-Unis. Espérons qu'une diffusion en France soit prévue, à minima lors d'évènements comme ce fut le cas pour Shin Godzilla. Vous pouvez retrouver les films de ce grand monstre du cinéma en Blu-ray sur Amazon.