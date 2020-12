CINEMA : Metal Gear Solid, enfin un acteur pour jouer Solid Snake dans le film de Jordan Vogt-Roberts !

Cela fait quelques années qu'il est en gestation, mais le film Metal Gear Solid par Sony Pictures et Jordan Vogt-Roberts est bien sur le point de se faire. Le réalisateur évoque de temps à autre son travail sur le film, sans trop rentrer dans les détails, comme en dévoilant des concept arts réalisés par des dessinateurs de tous horizons.

Mais la préproduction avance, et bien même, car Deadline vient d'apprendre que les producteurs avaient trouvé leur Solid Snake ! Les cinéphiles seront ravis d'apprendre que c'est Oscar Isaac qui va incarner le personnage légendaire de Hideo Kojima, alors même qu'il avait exprimé son envie de le faire dans une interview l'année dernière. Apparu dans la dernière trilogie Star Wars, Ex Machina, Inside Llewyn Davis et Annihilation, et prochainement dans Dune et le rôle principal de la série Disney+ Moon Knight, il va avoir une nouvelle corde à ajouter à son arc avec cette adaptation de jeu vidéo.

Le projet de film Metal Gear Solid n'a pas encore de date de tournage et encore moins de date de sortie, mais il faudra se montrer patient, surtout maintenant que Sony Pictures doit composer avec l'agenda de son comédien phare. En attendant, Ex Machina est disponible en VOD à partir de 2,99 € sur Prime Video.



