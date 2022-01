CINEMA : Moonfall, ultime bande-annonce lunaire pour le film de Roland Emmerich

Stargate, Independence Day, Godzilla, Le Jour d'après, 2012, White House Down, la filmographie de Roland Emmerich est bourrée de films au scénario tiré par les cheveux, prétextes à des scènes d'action impressionnantes et des tonnes d'effets spéciaux numériques. Moonfall ne dérogera pas à la règle.

Eh oui, Roland Emmerich sera de retour le mois prochain avec Moonfall, un film d'action où la Lune menace de s'écraser sur la Terre à cause d'une force étrangère. Heureusement, un théoricien du complet (John Bradley-West), un ancien astronaute (Patrick Wilson) et une cadre de la NASA (Halle Berry) seront là pour tenter de « sauver la Lune, sauver la Terre » avant le drame. Nous retrouverons également au casting Donald Sutherland, Michael Peña ou encore Charlie Plummer. En attendant la sortie en salles, les distributeurs Lionsgate Movies et Metropolitan Films partagent une dernière bande-annonce, en version originale et en version française.

Rendez-vous le 9 février 2022 pour découvrir Moonfall au cinéma. D'ici là, vous pouvez retrouver 2012 sur Amazon Prime Video pendant quelques jours encore.