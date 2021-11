CINEMA : One Piece Film RED, un titre, un logo, une date de sortie et un message d'Oda en fuite pour le prochain long-métrage sur Shanks !

Cette année est particulière pour l'œuvre One Piece, qui a célébré son 1 000e chapitre et s'apprête à en faire de même pour le 1 000e épisode de l'anime, en plus d'avoir vu son tome 100 paraître. Par ailleurs, une adaptation en série live-action pour Netflix est plus que jamais en route. Mais ce n'est pas tout, car la Toei Animation compte bien nous faire retourner une nouvelle fois en salles pour un 15e long-métrage ! L'annonce a fuité avant l'heure, des éléments ayant été découverts via le domaine « http://onepiece-film.jp », et il y a de quoi être excité pour celui qui se nommera One Piece Film RED !

Comme rapporté sur la Toile, nous avons donc droit à un logo sans équivoque où le « D » est griffé, rappelant immédiatement la balafre de Shanks le Roux. Prévue pour une sortie au Japon le 6 août 2022, cette histoire originale est décrite de la manière suivante par Eiichirō Oda, qui occupera à nouveau un rôle de producteur et superviseur :

Nous sommes en train de réaliser un film ! « RED » ! J'en ai marre de dessiner des vieillards légendaires dans les films ! Je veux dessiner un nouveau personnage féminin ! Voici le personnage actuel sur lequel nous travaillons (référence à la jeune femme présente en fond sur les visuels, NDLR) ! Et c'est ainsi que tout a commencé. Cela ne semble-t-il pas être à l'opposé de One Piece ? Aussi, saviez-vous que le réalisateur Gorō Taniguchi, directeur de ce film, était en fait la première personne au monde à avoir animé Luffy ? Bien. Nous avons bien d'autres nouvelles qui vont vraiment vous surprendre à l'avenir. C'est le nouveau film, RED ! J'espère que vous l'attendez avec impatience et essayez d'imaginer comment il sera ! Eiichirō Oda

Les deux autres messages sont de Gorō Taniguchi et Tsutomu Kuroiwa, ce dernier étant le scénariste du film. Nous ne devrions pas tarder à avoir l'officialisation en bonne et due forme de ce One Piece Film RED, à voir si plus de détails en ressortiront.

