CINEMA : Pirates des Caraïbes, le film avec Margot Robbie annulé

La franchise Pirates des Caraïbes, basée sur une attraction de Disneyland, a eu droit à une excellente trilogie puis à deux autres films à la qualité plutôt médiocre. Mais Hollywood aime recycler ses licences et prévoyait deux nouveaux longs-métrages Pirates des Caraïbes, dont un avec Margot Robbie en tant que personnage principal.

L'actrice australienne a déjà une carrière impressionnante, entre Le Loup de Wall Street, The Big Short, Suicide Squad ou encore Once Upon a Time... in Hollywood, elle sera à l'affiche de Barbie l'année prochaine, mais concernant le film Pirates des Caraïbes, c'est sans doute de l'histoire ancienne.

Margot Robbie est la star du prochain numéro de Vanity Fair, elle s'est longuement entretenue avec le magazine et a en effet dévoilé que le projet de films Pirates des Caraïbes semble avoir été abandonné. Elle déclare :

On avait une idée, on l’a développée pendant des années, pour faire quelque chose avec plus de femmes, pas avec uniquement des femmes, mais disons que ça aurait été une histoire plus féminine, et ça aurait été vraiment cool, mais j’ai cru comprendre qu’ils n’avaient pas envie de ça.

Dommage pour les fans, même si la plupart ont brandi leurs boucliers lors de l'annonce du film sans la participation de Johnny Depp, au cœur de la franchise. Concernant l'autre film, il est produit par Jerry Bruckheimer et scénarisé par Ted Elliott (Pirates des Caraïbes) et Craig Marzin (Chernobyl, The Last of Us), mais reste très mystérieux. Vous pouvez retrouver les cinq précédents films dans un coffret à 24,99 € sur Amazon.