CINEMA : Pirates des Caraïbes, Margot Robbie star du prochain film, la scénariste de Birds of Prey aussi sur le projet

Margot Robbie grimpe encore et toujours plus à Hollywood, et après Le Loup de Wall Street, The Big Short, Moi, Tonya et Once Upon a Time... in Hollywood, l'actrice bien connue du grand public pour son rôle de Harley Quinn dans Suicide Squad et Birds of Prey va avoir le rôle phare du prochain film d'une énorme licence.

Oui, Margot Robbie sera la star du prochain film Pirates des Caraïbes, comme l'a dévoilé The Hollywood Reporter. Elle ne partira pas totalement dans l'inconnue avec cette aventure, car Christina Hodson, scénariste de Bumblebee, Batgirl et Birds of Prey sera également présente dans le projet, pour travailler sur le script de ce long-métrage. Comme le précise THR, il ne s'agira pas d'une suite aux aventures de Jack Sparrow, ni d'un simple spin-off, mais d'une toute nouvelle histoire, produite par Jerry Bruckheimer, avec de nouveaux personnages, toujours inspirée de l'attraction de Disneyland.

Pour un rappel, un autre film Pirates des Caraïbes est en production, également supervisé par Jerry Bruckheimer, avec Ted Elliott à l'écriture (comme pour tous les précédents films) mais aussi Craig Marzin, auteur de Chernobyl et de la future série The Last of Us par HBO. Dans les deux cas, aucune date de sortie n'a pour l'instant été communiquée, mais vous pouvez retrouver la franchise Pirates des Caraïbles sur Disney+, à 6,99 € par mois.