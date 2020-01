CINEMA : Birds of Prey, Harley Quinn et ses copines s'amusent dans un deuxième trailer déjanté

Pour les amateurs d'adaptations de comics au cinéma, les festivités de 2020 vont très vite commencer avec l'arrivée de Birds of Prey (Et la Fantabuleuse Histoire d'Harley Quinn).

Bande-annonce en VOSTFR



Cette suite de Suicide Squad nous fera suivre une Harley Quinn désormais séparée du Joker, et livrée à elle-même face un adversaire de taille, Black Mask (Ewan McGregor). Fort heureusement, elle n'est pas la seule dans le viseur du méchant, et pour que toutes puissent survivre face à sa folie, ces fortes têtes vont s'allier pour former un commando féminin de haute volée : Harley sera ainsi accompagnée par Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Renee Montoya (Rosie Perez) et Cassandra Cain (Ella Jay Basco).



La première bande-annonce avait posé le cadre d'une aventure explosive, rieuse et colorée, et le deuxième trailer présenté aujourd'hui est dans la même lignée, avec toujours autant d'humour et d'action.

Bande-annonce en VF

Birds of Prey (Et la Fantabuleuse Histoire d'Harley Quinn) sera projeté dans les salles françaises à compter du 5 février 2020.