CINEMA : Resident Evil, découvrez les premières photos du manoir du nouveau film

Adaptation cinématographique la plus prolifique d'une licence vidéoludique, la saga Resident Evil veut faire peau neuve, avec un nouveau film plus proche de l'ambiance prônée par la franchise vidéoludique. Pour se faire, les fans peuvent dire adieu au duo Milla Jovovich et Paul W. S. Anderson pour retrouver Johannes Roberts à la réalisation.

En plus d'un casting totalement inédit, ce long-métrage va reprendre des lieux incontournables de l'histoire imaginée par l'éditeur japonais. Après avoir pu découvrir quelques images d'un hélicoptère d'Umbrella il y a quelques jours maintenant, c'est au tour d'un autre endroit bien connu des fans de se dévoiler.

Nous avons en effet la chance de pouvoir poser nos yeux, pour la première fois, sur la reproduction du célèbre manoir Spencer construit dans les montagnes Arklay par l'architecte George Trevor pour l'aristocrate et président d'Umbrella Oswell E. Le réalisateur du film a ainsi jeté son dévolu sur le Scottish Rite Club qui se situe au Canada et nous vous laissons juger par vous-même si les photos du lieu correspondent à vos attentes d'aficionados.

En attendant de pouvoir découvrir ce nouveau chapitre dans nos salles obscures, nous vous rappelons qu'il est toujours possible de parcourir les différents épisodes de la saga avant l'arrivée de Resident Evil Village.