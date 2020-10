CINEMA : Resident Evil, un réalisateur et 6 acteurs principaux pour le reboot de la série de films

Les films Resident Evil de Paul W. S. Anderson (vendus en coffret DVD intégral à 52,56 € chez Amazon.fr) ont beau ne pas être reconnus pour leur qualité, la franchise va continuer à exister au cinéma. Vous vous souvenez du projet de reboot écrit par Greg Russo ? Oubliez tout ce que vous savez sur lui, car le long-métrage produit par Constantin Film et distribué par Screen Gems refait surface aujourd'hui avec une équipe totalement différente, sans M. Russo.

C'est Johannes Roberts (47 Meters Down) qui officiera en tant que réalisateur et scénariste sur ce nouveau film Resident Evil, qui reviendra aux origines de la saga, en 1998 à Raccoon City. Le casting est assez intéressant, avec Kaya Scodelario (Skins) dans le rôle de Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man et la Guêpe) en Jill Valentine, Robbie Amell (Upload) en Chris Redfield, Tom Hopper (The Umbrella Academy) en Albert Wesker, Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) en Leon S. Kennedy et Neal McDonough (Yellowstone) en William Birkin. Robert Kulzer, producteur des précédents épisodes cinématographiques, supervisera encore ce volet, et déclare :

Après une douzaine de jeux, six films d'action en live-action et des centaines de pages de fan-fiction, nous nous sommes sentis obligés de revenir à l'année 1998, pour explorer les secrets cachés dans les murs du Manoir Spenser et de Raccoon City.

Bien que son casting soit déjà bien rôdé, ce nouveau film Resident Evil n'a ni titre, ni période de sortie. Et pour être clair, il n'aura aucun lien avec la série live-action de Netflix à New Racoon City, et encore moins avec le film en CGI Resident Evil: Infinite Darkness.

