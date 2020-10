CINEMA : Resident Evil, la sortie du coffret de l'intégrale en 4K repoussée

Dans un mois devait sortir Resident Evil 4K Ultra HD Collection, un coffret de Blu-ray avec l'intégrale de la saga des films de Paul W.S. Anderson et Constantin Film avec Milla Jovovich, des longs-métrages pas vraiment appréciés des fans des survival-horror de Capcom, mais qui ont rapporté gros aux studios.

Ce gros coffret pour masochistes devait arriver le 3 novembre prochain, mais malheureusement, il faudra patienter un peu plus longtemps, car Sony a annoncé que la date de sortie de Resident Evil 4K Ultra HD Collection est repoussée au 17 novembre prochain. Le contenu reste le même, avec six films en 4K et en HDR, et surtout une version longue presque inédite (sortie uniquement en Allemagne jusqu'ici) de Resident Evil: Apocalypse. C'est le deuxième film, avec Jill et le Némésis. Si vous préférez les DVD, l'intégrale est vendue 52,56 € sur Amazon.fr, sans version longue.

Un léger report qui est évidemment stratégique, Resident Evil 4K Ultra HD Collection sera ainsi bien mis en avant lors du Black Friday qui aura lieu 10 jours plus tard, de quoi faire craquer les quelques fans de cette saga. Et si vous appréciez le travail de Constantin Film, Paul W.S. Anderson et Milla Jovovich, la fine équipe sera de retour en fin d'année avec un film Monster Hunter, autre licence de Capcom.

