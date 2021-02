CINEMA : Resident Evil, la date de sortie du reboot confirmée

Après six effroyables films produits par Paul W.S. Anderson et mettant en scène Milla Jovovich, Constantin Film ne lâche pas la franchise Resident Evil et a terminé le tournage d'un reboot en toute fin d'année dernière. Cette fois, il y a un peu d'espoir, le film se basera sur les premiers jeux à Raccoon City, et il sortira en salles à la rentrée.

Le site de Constantin Film avait laissé penser que le film sortirait le 9 septembre en salles, et c'était presque vrai, car aujourd'hui, Deadline dévoile que la date de sortie de Resident Evil est fixée au 3 septembre 2021, aux États-Unis du moins. Une date pas totalement choisie au hasard, il s'agit du vendredi précédant le week-end du Labor Day, où le lundi est férié outre-Atlantique pour célébrer les travailleurs. Un bon moyen de remplir les salles de cinéma !

Pour rappel, ce reboot mettra en scène Claire et Chris Redfield, Jill Valentine, Leon S. Kennedy, Albert Wesker et William Brikin, quasiment tous les personnages principaux des premiers jeux Resident Evil sont là (sauf Barry Burton) et le casting est déjà connu. Du côté de l'animation, les fans pourront également découvrir cette année Resident Evil: Infinite Darkness sur Netflix, et vous pouvez retrouver les précédents films live sur Amazon.