CINEMA : Resident Evil, le tournage du film de 2021 déjà terminé, une possible date de sortie dévoilée

Les choses seront allées assez vite pour le reboot de la saga Resident Evil au cinéma, sans Paul W. S. Anderson cette fois. Produit par Constantin Film et distribué par Screen Gems, le long-métrage est réalisé par Johannes Roberts (47 Meters Down), et mettra en scène Kaya Scodelario dans le rôle de Claire Redfield, Hannah John-Kamen en Jill Valentine, Robbie Amell en Chris Redfield, Tom Hopper en Albert Wesker, Avan Jogia en Leon S. Kennedy et Neal McDonough en William Birkin, pour une histoire qui devrait rappeler les premiers jeux.

Le tournage battait son plein depuis plusieurs semaines, et il n'aura pas duré longtemps, car nous apprenons qu'il est d'ores et déjà terminé ! C'est par le biais des réseaux sociaux que nous découvrons la nouvelle, avec une image d'un clap et d'une vieille télévision pour illustrer le propos.

Constantin Film n'a pas été très bavard sur le sujet de sa date de sortie, mais son site officiel rapporte que la diffusion dans les salles de cinéma pourrait survenir dès le 9 septembre 2021, un calendrier serré, mais crédible au vu de la fin récente des prises de vue. Si vous aimez la franchise, vous n'aurez donc pas à attendre très longtemps avant de voir ce projet intrigant par vous-mêmes. D'ici là, vous pouvez retrouver les précédents films en Blu-ray sur Amazon.fr.

