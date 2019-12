CINEMA : Star Wars : L'Ascension de Skywalker, mais que veut dire Finn à Rey ? SPOILER

Si vous êtes là, c'est que vous avez vu Star Wars : L'Ascension de Skywalker et que vous voulez en savoir plus sur ce que Finn veut dire à Rey tout au long du film. En effet, juste avant de s'enfoncer dans des sables mouvants, notre héros hurle à la jeune Jedi qu'il aimerait lui dire quelque chose et... plus rien. Plusieurs scènes s’enchaînent, le secret n'est pas dévoilé, certains spectateurs sont sortis frustrés de la salle. Finn est-il amoureux de Rey ? Veut-il lui avouer ses sentiments ? Eh bien... non.

Lors d'une projection au cinéma Academy (à Portland), plusieurs membres de l'équipe étaient sur place pour parler brièvement de ce long-métrage, dont le réalisateur J.J. Abrams qui a livré une réponse. Alors, alors ? Un fan, qui était sur place, partage l'information :

Plusieurs indices nous mettaient sur la voie. Et pour cause, Finn évolue tout au long de cette nouvelle aventure et ressent de plus en plus... la Force. Vous pouvez donc souffler et dormir tranquille. Pour finir, n'oubliez pas de participer à notre sondage : avez-vous apprécié Star Wars : L'Ascension de Skywalker ?