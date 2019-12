CINEMA : Star Wars : L'Ascension de Skywalker, 3 spots TV pour nous pousser dans les salles obscures

Avis aux fans de Star Wars, d'ici quelques jours, vous pourrez vous rendre dans une salle obscure pour voir la conclusion de la trilogie qui a débuté en 2015. Star Wars : L'Ascension de Skywalker se fait de plus en plus désirer, Disney le sait et partage quelques spots TV pour faire patienter la communauté.

Durant ces quelques secondes, nous pouvons apercevoir, très rapidement, des scènes inédites. Mais si vous ne voulez pas vous gâcher le plaisir de la découverte, bien évidemment, n'appuyez pas sur Lecture.

Pour rappel, la date de sortie de Star Wars : L'Ascension de Skywalker est fixée au 18 décembre 2019.

