CINEMA : Super Mario Bros Le Film, un acteur du film live de 1993 n'aime déjà pas la version animée

L'année prochaine, les joueurs vont pouvoir découvrir au cinéma Super Mario Bros Le Film, adaptation en long-métrage d'animation des aventures du plombier moustachu de Nintendo, produit par Illumination Entertainment et réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic.

Mais ce n'est pas la première fois que Mario s'invitera sur grand écran, les fans se souviennent peut-être de Super Mario Bros., un film live-action datant de 1993 réalisé par Rocky Morton et Annabel Jankel, et avec au casting Bob Hoskins (Mario), John Leguizamo (Luigi) et Dennis Hopper (Koopa). Une horreur visuelle au scénario ridicule, qui a été moqué à l'époque, mais qui a depuis un petit statut de nanar culte.

Et cette popularité retrouvée au fil des ans, John Leguizamo la sent en convention et il ose dire haut et fort qu'il n'aime déjà pas Super Mario Bros Le Film, la faute à un casting qui « recule », comme il l'a déclaré lors de l'avant-première de The Menu à IndieWire. Il rajoute même :

Je suis de la vieille école. Un tas de gens aiment l'original. J'ai fait la Comic-Con à New York et à Baltimore, tout le monde disait « non, non, on adore le vieux film, l'original ». Ils n'ont pas une bonne impression pour le nouveau. Je ne suis pas amer. C'est regrettable.

John Leguizamo rappelle que les réalisateurs Morton et Jankel se sont battus pour l'avoir au casting de Super Mario Bros., lui qui est d'origine latine et qui est d'ailleurs le héros du film. Il pointe ainsi du doigt le fait que les producteurs aient préféré choisir Charlie Day (Luigi) ou Chris Pratt (Mario) à un acteur de couleur pour doubler les personnages dans ce film d'animation. Même si la couleur de peau n'a rien à voir dans l'histoire, Chris Pratt s'est déjà fait moquer pour son timbre de voix bien trop plat dans la première bande-annonce de Super Mario Bros Le Film. L'acteur de Parks and Recreation et Jurassic World partagera pour rappel l'affiche avec Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black ou encore Seth Rogen, tandis que Charles Martinet devrait faire au moins un caméo.

Il sera tout de même compliqué de comparer le Super Mario Bros. live au Super Mario Bros Le Film d'animation, les deux propositions sont très différentes. Pour rappel, le long-métrage sortira en salles le 29 mars 2023, et vous pouvez retrouver le film live à 14,84 € sur Amazon.