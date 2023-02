CINEMA : Super Mario Bros Le Film, Mario et Luigi rappent pour une publicité qui rend hommage au dessin animé de 1989

Un récent extrait rappelant Smash Bros. nous l'a encore prouvé : Super Mario Bros. Le Film devrait être rempli de références à l'immense passé de la saga. Illumination Entertainment et Universal Pictures ont même pris le temps de réaliser une publicité spéciale rendant hommage à un moment obscur de l'histoire de Mario.



Le film d'animation était en effet présent sur les écrans lors de la finale du Super Bowl LVII ce dimanche, pour une publicité de 30 secondes avec non pas une compilation de scènes du film, mais un faux spot publicitaire pour Super Mario Bros. Plumbing. Mario et Luigi sont en effet à la tête d'une petite entreprise de plomberie dans le long-métrage, avant que le héros en rouge et bleu ne soit transporté dans le Royaume Champignon.

Ce faux spot publicitaire est servi avec un rap en bande sonore, qui ne sort pas de nulle part : il s'agit du générique d'ouverture anglophone de la série animée de 1989, The Super Mario Bros. Super Show!, où deux plombiers réels étaient déjà amenés à visiter un autre univers. Pour mémoire, vous pouvez l'écouter ou le réécouter ci-dessous (avec la version française en bonus).

Pour parfaire la blague, Super Mario Bros. Plumbing a aussi eu droit à son site officiel, avec offres d'emploi, avis des clients et écusson « vu à la télé ». De quoi augmenter le capital sympathie de Super Mario Bros. Le Film et vous donner envie de le découvrir au cinéma à partir du 5 avril 2023 en France ? Vous pourrez d'ici là vous refaire le Super Mario Bros. de 1993 en Blu-ray, disponible en précommande à partir de 24,99 € chez Amazon.fr.

