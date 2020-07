CINEMA : The Vigil, un nouvel extrait du film d'horreur dévoilé

Dans quelques jours sortira en salles The Vigil, un film d'horreur réalisé par Keith Thomas, produit par Blumhouse Productions (Paranormal Activity, American Nightmare, Insidious) et distribué par Wild Bunch. Les studios partagent aujourd'hui un nouvel extrait du long-métrage, intitulé « Veilleur de nuit » :

Si vous ne connaissez pas du tout l'histoire de The Vigil, pas de souci, voici un résumé :

New York, Brooklyn. Après avoir fui sa communauté juive orthodoxe, Yakov accepte contre son gré d'assurer la veillée funèbre d'un membre décédé de celle-ci. Désormais seul avec le corps dans une maison délabrée, il se retrouve confronté à des phénomènes étranges et de plus en plus inquiétants…