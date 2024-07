CINEMA : Thunderbolts, le nouveau costume du Red Guardian et quelques détails du scénario partagés

Outre l'annonce du retour des frères Russo et Robert Downey Jr. pour Avengers: Doomsday et Secret Wars, le panel de Marvel Studios à la SDCC 2024 a donc mis en avant les films de 2025 The Fantastic Four: First Steps, Captain America: Brave New World et donc Thunderbolts. Ce projet qui fera directement suite à l'aventure de Sam Wilson et conclura la Phase 5 du MCU avait été officialisé il y a deux ans par un logo qui a depuis bien évolué, désormais bien plus épuré et comportant un astérisque dont le sens ne sera révélé qu'après l'avoir vu en salles, qui est en réalité constitué de six balles. Certains pensent déjà que le nom pourrait changer suite aux évènements s'y déroulant, par exemple pour devenir Dark Avengers. Bref, wait & see de ce côté. Les membres de son casting étaient donc présents sur scène, de même que le réalisateur Jake Schreier.

Pour rappel, Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) va donc réunir, avec l'aide de son assistante jouée par Geraldine Visnawathan, toute une bande d'anti-héros composée de Yelena Belova / Black Widow (Florence Pugh), U.S. Agent / John Walker (Wyatt Russell), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Ava Starr / Ghost (Hannah John-Kamen), Antonia Dreykov / Taskmaster (Olga Kurylenko) - qui n'était pas présente -, Sentry (Lewis Pullman) et Alexei Shostakov / Red Guardian (David Harbour). Ce dernier a justement fait irruption en costume, qui a bien changé depuis le film Black Widow. Kevin Feige a précisé que bien que le nom de cette équipe vienne des comics et de Thunderbolt Ross, ce dernier ne sera pas présent dans le long-métrage, contrairement à ce qui avait pu être dit à l'époque. Nous pouvons donc déjà supposer que le Red Hulk d'Harrison Ford ne survivra pas.

Interrogée, Florence Pugh a déclaré que le plaisir de voir tous ces personnages réunis est qu'ils ne jouent pas bien ensemble, ce qui promet une dynamique de groupe bien barrée à l'écran. Elle a également vanté les mérites des cascadeurs. Julia Louis-Dreyfus a elle indiqué que Valentina recherche le pouvoir, le contrôle et mettre des « coups de pied au cul » dans le MCU. Quant à Wyatt Russell, tout le monde devrait l'aimer selon ses dires. Cela reste à voir, puisque John Walker pouvait être assez antipathique dans Falcon et le Soldat de l'Hiver.

Une première bande-annonce a donc été diffusée sur place, qui n'a visiblement pas fuité, il faudra donc se contenter de descriptions pour le moment. Yelena va donc rendre visite au Red Guardian, déclarant que sa seule raison d'être est de tuer, avant que nous les retrouvions dans un entrepôt en train de se battre entre eux puis se faire piéger, avec des lampes s'allumant alors tout autour d'eux. Tous les membres auraient été assignés à la même tâche qui serait juste un coup monté pour les rassembler. Ils vont être réunis par Valentina qui serait donc la personne ayant racheté la Tour Avengers. Yelena sauterait d'ailleurs depuis une tour, à voir s'il s'agira de celle-ci. Ghost aura droit à un nouveau costume, tandis que Taskmaster portera un masque blanc en forme de crâne. L'équipe est également vue dans le désert à bord d'une voiture, avec Red Guardian parlant trop, et combattant des ennemis anonymes.

Il faudra se contenter de ça pour le moment. Thunderbolts est attendu en salles le 2 mai 2025 aux États-Unis. Vous pouvez retrouver les différents personnages composant cette équipe dans les précédents projets du MCU sur Disney+, dont l'abonnement coûte entre 5,99 € et 11,99 € par mois.