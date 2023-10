Giveaway : Gagnez un rasoir GilletteLabs Razer pour avoir une touche de gaming même dans votre salle de bain !

Mine de rien, cela fait déjà 120 ans que Gilette officie comme leader dans le monde du rasage en proposant des produits de plus en plus évolués que ce soit au niveau des rasoirs, des lames ou encore des produits qui gravitent autour (gels, mousses, crèmes). Dans son domaine, les produits destinés aux gamers, Razer est aussi dans le top depuis de nombreuses années. Si vous connaissez certainement ce constructeur pour ses casques, ses claviers, ses caméras ou encore ses souris, son actualité est actuellement plutôt pointé du côté de la Razer Edge, une console portable tournant sous Android que nous avons actuellement en test. Plus amusant, faire un tour sur la boutique officielle de Razer pourrait bien vous impressionner tant il y a de tout et de rien. Croyez-nous, vous êtes sans doute loin de deviner ce que vous pouvez y trouver comme, par exemple, un scooter ou encore le fameux rasoir GilletteLabs Razer pour lequel nous organisons aujourd'hui ce concours.

Disponible en magasins et en ligne depuis la fin du mois d'août, le rasoir GilletteLabs avec barre exfoliante - la dernière innovation de la marque Gillette - arbore les couleurs de la marque taïwanaise (vert et noir) ainsi que son logo du serpent à trois têtes. Le grip est vraiment agréable et la prise en main est excellente. Les lames glissent sur la peau mais, si vous êtes un habitué de la marque, cela ne vous surprendra pas. Bref, ce rasoir permet d’amener dans sa salle de bains un peu d'esprit gaming pour s'amuser à prendre soin de soi.

Razer nous a donc offert l'opportunité de vous faire gagner un rasoir GilletteLabs et nous lançons donc un tirage au sort dont vous ne pourrez être le bénéficiaire que si vous tentez votre chance. Pour cela, vous avez plusieurs moyens de tenter votre chance : En laissant un commentaire sympathique dans les commentaires de cet article ;

En laissant un commentaire sur Twitter (X) dans le post dédié ici, sans oublier de laisser un like et de suivre notre compte ;

En laissant un commentaire sur le post dédié sur Facebook ici, sans oublier de laisser un like et de suivre notre compte ;

En laissant un commentaire sur le post Instagram ici, sans oublier de laisser un like et de suivre notre compte.





Le tirage au sort aura lieu lundi 9 octobre 2023 dans la matinée. Le tirage au sort se fera en deux temps. Le premier permettra de ne garder qu'un seul élu sur chaque support puis nous ferons l'ultime tirage entre ces quatre sélectionnés pour n'en garder qu'un. Le gagnant sera contacté par message privé. Le résultat final sera aussi publié sur tous les supports de communication et le lot sera à réclamer dans les 48 heures. Si ce n'est pas fait, le gagnant sera alors le second dans la liste et ainsi de suite jusqu'au quatrième en cas d'absence de réponses pour les suivants.

Bonne chance à tous !