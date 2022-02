CRITIQUE Uncharted : une adaptation réussie pour un film d'aventure un peu bateau

Souvent comparé à Tomb Raider, Uncharted a réussi à conquérir le cœur des joueurs grâce à ses incontestables qualités techniques, qui ont fait des différents épisodes de véritables films d'aventure interactifs. Alors quand PlayStation Productions a annoncé qu'il voulait boucler la boucle en adaptant la licence au cinéma, il y avait de quoi être curieux. Après des années d'attente, le projet debarque enfin en salles ce 16 février et nous pouvons déjà vous livrer notre critique.

Souvent drôle, Uncharted ne manque pas de générosité.

Comment prendre cet Uncharted : comme un récit d'aventure comme un autre, ou comme une adaptation qui se doit de respecter les codes de son modèle ? Sur ce dernier point, le pari est réussi. Personnage principal charmant et taquin, voyage à travers le globe empilant parfois les clichés façon cartes postales, rattrapages aux bords de précipices à la dernière seconde, artefacts multifonctions, énigmes à résoudre en se référant à un carnet ancien... Tout est respecté, si ce n'est le virage vers le surnaturel qui avait après tout été abandonné dans les derniers volets. Mais remplir cette check-list ne suffit pas à faire un grand film. Difficile de proposer une aventure originale quand tout ou presque a déjà été fait par Indiana Jones, Benjamin Gates, Alan Quatermain et consorts. Et malheureusement, Uncharted manque de charisme sur bien des points. Là où les jeux ont réussi à retranscrire les émotions des grands longs-métrages d'aventure, le film n'arrive finalement pas entièrement à leur rendre l'hommage qu'ils méritent.

Nathan Drake est et reste un personnage attachant, mais sans personnalité marquante : remercions un Tom Holland ultra-investi qui porte le projet presque à lui tout seul, aidé par la belle découverte qu'est Sophia Ali, même si sa Chloe pourrait être mieux écrite. Il en va de même pour Mark Wahlberg aka Sully, longtemps froid et peu investi, et surtout pour Antonio Banderas, à la limite du hors-jeu. Au-delà du casting, le scénario manque de finesse, entre infiltrations bancales, courses-poursuites génériques, chasse au trésor à tiroirs bateau et trahisons à ne plus savoir où en donner de la tête. Mais ne faisons pas les surpris : les jeux ne sont pas des modèles de narration non plus.

La direction artistique mériterait aussi d'être plus recherchée : aucun décor ne nous émerveille et les environnements sont d'ailleurs souvent trop longtemps urbains, la photographie n'a pas spécialement de charme et le seul émoi musical à retenir est la diffusion du thème de la franchise au générique. Notons d'ailleurs quelques effets de flous laids, des effets spéciaux qui sentent parfois trop le fond vert et de rares instants dramatiques tellement mouvementés qu'ils en deviennent troubles, un tout qui témoigne clairement d'un manque de maîtrise de l'image.

Le grand frisson n'était pas là à tout instant, mais Uncharted reste un long-métrage agréable, et pas seulement grâce à Tom Holland. Souvent drôle, il ne manque pas de générosité, que ce soit lors de ses rappels aux jeux vidéo ou d'une scène d'action originale complètement over the top qui n'aurait rien à envier aux meilleures folies des Fast & Furious. Et si, passé le plaisir de plonger dans cette épopée, l'intensité et la réjouissance se tassent sans ennuyer non plus, cette origin story se débride dans sa dernière partie, au point de malgré tout nous donner envie d'en voir plus. Ce film vient ajouter une pierre de plus à l'édifice de la saga sans le faire vaciller, histoire d'alimenter encore plus l'imaginaire des joueurs, mais il n'est pas impossible que ceux qui n'ont jamais joué à la série retrouvent le même ravissement au visionnage de cette production très classique.

Note : 2,5 étoiles sur 5

