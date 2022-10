Dead Space : John Carpenter aimerait toujours l'adapter en film

En plus d'être un cinéaste de renom, réalisateur de films cultes comme Halloween, The Thing, New York 1997 ou encore Christine, John Carpenter est aussi un grand amateur de jeu vidéo, évoquant sa passion régulièrement sur les réseaux sociaux où lors d'entretiens avec les journalistes.

Et justement, il était récemment interviewé par AV Club à l'occasion de la sortie de Halloween Ends, film d'horreur pour lequel il a été producteur et compositeur. Il dévoile avoir passé de bons moments sur Borderlands et Horizon Forbidden West, ainsi que sur un autre titre en monde ouvert, un jeu multijoueur post-apocalyptique :

Je suis devenu accro à ce jeu, Fallout 76. J'en suis resté accro pendant un bon bout de temps. Vous savez, je sais qu'il y avait des bugs et beaucoup d'entre eux ont été supprimés, mais j'ai pensé que c'était génial. C'est vraiment amusant à jouer.

John Carpenter avait déjà affirmé avoir apprécié Halo Infinite, mais beaucoup moins Red Dead Redemption 2, qu'il a lâché après quelques heures à cause de son gameplay trop lourd. Chose étonnante, il n'a jamais composé de musiques pour un jeu vidéo, car personne ne lui a jamais demandé de le faire, mais il est déjà partant. Du côté de la réalisation, comme il le disait déjà en 2013, il adorerait toujours adapter Dead Space au cinéma. Il faut dire que l'ambiance claustrophobe, angoissante et terrifiante des jeux de Visceral Games colle parfaitement au style du Maître de l'Horreur.

Pour rappel, le premier volet de la franchise va avoir droit à un remake, attendu en janvier prochain et dont du gameplay a été dévoilé tout récemment. Remake que vous pouvez précommander contre 79,99 € sur Amazon.