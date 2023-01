Dead Space : un film est en production, d'après John Carpenter

Dead Space est un jeu culte pour tous les amoureux de survival-horror et de science-fiction, et il sera de retour à la fin du mois avec un remake. Le jeu s'inspire de films comme Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà, et nombreux sont les fans à espérer une adaptation au cinéma du jeu d'EA Games.

Il y a une dizaine d'années, le réalisateur John Carpenter avouait qu'il aimerait bien s'occuper de cette adaptation, des propos d'ailleurs réitérés il y a quelques mois. Mais encore plus récemment, lors d'un long entretien accordé à Variety, le Maître de l'horreur est revenu sur ces déclarations : des paroles d'un passionné de jeux vidéo, mais d'après ses informations, un projet d'adaptation serait déjà en cours, sans lui :

Je ne peux pas croire comment ça s'est propagé. Je suis un grand fan de jeux vidéo, j'ai donc joué à tous les jeux. J'étais en train de regarder les nouvelles caméras numériques, les RED, et j'ai mentionné que j'aimerais faire un film Dead Space. Cela a juste circulé, et tout le monde a dit : « Oh, quand vas-tu le faire ? » Je ne vais pas le faire. Je pense qu'ils ont déjà un autre directeur impliqué. Et ils ne m'ont pas demandé de le faire. Donc jusqu'à ce que quelqu'un me le demande, je ne le ferais pas. Mais il y a une nouvelle version du jeu vidéo Dead Space qui sort en janvier, et j'y suis.

Big John a visiblement dévoilé une adaptation de Dead Space au cinéma avant tout le monde, mais comme toujours avec ce genre de projet, il peut simplement s'agir de réflexions dans les studios avant de réellement lancer la préproduction. Quoi qu'il en soit, à moins d'un changement, John Carpenter ne serait pas impliqué, dommage, le réalisateur est connu pour ses chefs-d'œuvre horrifiques comme Halloween, Fog, The Thing, New York 1997, Christine, Prince des Ténèbres, Invasion Los Angeles, ou encore L'Antre de la Folie. Cependant, ses derniers longs-métrages étaient loin d'êtres aussi bons et il n'a rien réalisé depuis plus de 10 ans...

Pour rappel, la date de sortie du remake de Dead Space est fixée au 27 janvier 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 79,99 € sur Amazon.

