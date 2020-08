DISNEY+ : Mulan ne sortira pas le 4 septembre en France, mais sera gratuit pour les abonnés

Mulan était prédit à un très grand succès au cinéma, dans les traces d'Aladdin et Le Roi Lion. Le COVID-19 est malheureusement passé par là depuis, et après avoir tenté de reporter le lancement, Disney a pris une décision radicale : sortir directement le long-métrage le 4 septembre sur Disney+, son service de vidéo à la demande à 6,99 € par mois.

Le hic, c'est que s'il faut bien être abonné pour regarder le film aux États-Unis, il faut en plus payer un tarif unique de 29,99 $ pour l'ajouter à sa cinémathèque ! Le prix de ce Premier Access n'était pas encore connu en Europe, mais Variety a pu en apprendre plus sur ce sujet cette semaine : il faudra par exemple débourser 19,99 £ au Royaume-Uni et 21,99 € en Espagne et en Italie. Et du côté de la France ?

Surprenamment, nous aurons droit à un régime spécial, avec tout de même un malus non négligeable. Mulan sera regardable « gratuitement » pour les abonnés, mais ne sortira pas le 4 septembre en France ! Il sera disponible à une date ultérieure, qui n'a pas été dévoilée, tout comme les raisons derrière cette initiative commerciale particulière pour notre pays. Alors que la non-diffusion du blockbuster de Disney en salles a beaucoup fait jaser, Disney prévoirait-il une projection limitée dans les cinémas locaux ? Ou y a-t-il une obscure loi française qui empêche Disney+ de faire ce qu'il veut avec les productions du genre ? Pour le moment, nul ne le sait.