Doom3Quest : jouez à Doom 3 en VR sur les casques Oculus Quest et Quest 2 sans PC !

Doom 3, sorti en 2004, vient de retrouver une nouvelle jeunesse avec ce portage en réalité virtuelle sur les casques Oculus Quest 1 et 2. Ne le cherchez pas sur l'Oculus Store, ce n'est pas une production officielle, mais un projet réalisé par les fans de réalité virtuelle qui composent la Team Beef (Dr. Beef, BaggyG et Bummser). Pour la petite histoire, lors du lancement du Kickstarter de l'Oculus Rift, en 2012, il avait été annoncé que Doom 3 BFG Edition serait offert en bundle avec le casque. Cette promesse n'a jamais été tenue suite à la plainte déposée par Zenimax (id Software et Bethesda à l'époque) contre Facebook (Oculus), car le directeur technique d'Oculus, John Carmack, aurait utilisé les ressources de Bethesda lors de sa collaboration avec l'inventeur du Rift, Palmer Luckey, lors de la création du casque. Une histoire de gros sous à 250 millions de dollars pour le moment.

En raison de la complexité de ce portage et donc du temps de développement prolongé, nous avons décidé de sortir une version très jouable plutôt que de retarder plus longtemps en essayant d'en inclure autant que possible. Team Beef

Loin de toutes ces considérations mercantiles, la Team Beef s'est donc lancée dans le projet fou de porter Doom 3 sur les Oculus Quest 1 et 2 dans une version adaptée à la réalité virtuelle, c'est à dire avec la gestion des mains via les contrôleurs. C'est donc chose faite et une première version de Doom3Quest est maintenant disponible gratuitement sur le store alternatif Sidequest. Totalement légal, ce programme nécessite que vous ayez acheté la version originale de Doom 3 (actuellement à 4,49 € chez Gamesplanet) afin d'y récupérer les fichiers utiles pour jouer. Petit détail, cela ne fonctionne pas avec la version BFG du jeu, mais seulement avec l'originale.

Il est donc possible de refaire Doom 3 en totale immersion sans PC ni console, juste avec un Oculus Quest. Certes, le portage n'est pas encore complet et il manque certaines fonctionnalités que la Team Beef espère pouvoir ajouter dans les mois à venir. Au programme, ajout de la téléportation, options de confort en VR (comme le vignetage anti-nausée), tenue d'armes à deux mains, support du DLC Resurrection of Evil, équilibrage de la difficulté liée à la lampe de poche (délai selon le niveau de difficulté), un menu de triche et, potentiellement, un mode multijoueur. Voilà de quoi nous rendre impatients !

Pour rappel, pour pouvoir utiliser des programmes issus du store alternatif Sidequest (voir notre tuto vidéo ici), il faut avoir passé son Oculus Quest ou Oculus Quest 2 en mode développeur (voir tuto vidéo ici). Vous trouverez toutes les instructions d'installation sur la page dédiée du site officiel de la Team Beef.

Pour rappel, l'Oculus Quest 2 est disponible chez les partenaires officiels de la marque qui sont la Fnac, Boulanger, Darty et Amazon.