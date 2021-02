BON PLAN sur les écouteurs Samsung Galaxy Buds Pro avec deux cadeaux offerts !

Les nouveaux écouteurs Galaxy Buds Pro de Samsung sont en vente sur le site officiel de la marque et sont accompagnés, à l'occasion de leur lancement, d'une offre promotionnelle très intéressante. En effet, pour toute commande d'un Galaxy Buds Pro, vous recevrez gratuitement un chargeur rapide sans fil Duo en coloris noir d'une valeur de 59,90 € et un Galaxy SmartTag d'une valeur de 34,90 € (la nouvelle balise connectée de Samsung). Les deux produits seront automatiquement ajoutés à votre panier au moment de la commande des Buds Pro. Attention, cette offre n'est disponible que jusqu'au 28 février 2021.

Galaxy SmartTag (gauche) et chargeur à induction Duo (droite)

Cette offre promotionnelle est uniquement accessible depuis le Samsung Shop, dans la limite des stocks disponibles.

Pour ceux qui ne connaissent pas les nouveaux écouteurs Samsung Galaxy Buds Pro, sachez qu'ils ont été conçus dans un nouveau form factor permettant une excellente tenue dans les oreilles, notamment pendant les activités sportives. En parlant de sport, aucun souci, les Galaxy Buds Pro sont certifiés IPX7 et donc protégés contre la sueur et la pluie.

Mais l'important pour des écouteurs haut de gamme est leur qualité sonore, qui est ici de haut niveau avec la présence d'un woofer de 11 mm et d'un tweeter de 6,5 mm permettant de restituer au mieux à la fois les basses et les aigus avec un son très équilibré.

Bien entendu, ces écouteurs disposent de la fonction de réduction active du bruit qui est annoncée pouvoir filtrer jusqu'à 99 % du bruit ambiant. Cette technologie est de plus ajustable. Autre détail d'importance, la présence d'évents pour réguler la pression, mais aussi pour annuler le bruit du vent lors des conversations téléphoniques, permettant une meilleure écoute.

Dernier point, signalons l'intégration de la reconnaissance automatique du son de la voix et des vibrations osseuses, permettant de désactiver automatiquement la réduction active de bruit. Tout est donc fait pour que la qualité soit au rendez-vous que vous écoutiez de la musique ou lors de vos échanges téléphoniques.

Et pour que le plaisir dure le plus longtemps possible, l'autonomie des écouteurs TWS Samsung Galaxy Buds Pro est de jusqu'à 8 heures sans la réduction active du bruit et de 5 heures avec. Et à travers l'utilisation du boîtier de rangement, vous pouvez compter sur 20 heures d'autonomie supplémentaires sans réduction et jusqu'à 13 heures avec la réduction active de bruit, bref largement de quoi voir venir !

Dernier point à signaler, vous pourrez switcher très simplement entre les différents appareils compatibles avec ces écouteurs, idéal pour basculer d'un appel sur votre smartphone à votre tablette ou ordinateur d'une simple manoeuvre.

Pour rappel, les écouteurs Galaxy Buds Pro sont disponibles sur le site de Samsung au prix officiel de 229 €, mais seulement jusqu'au 28 février avec comme cadeaux un chargeur rapide sans fil Duo (59,90 €) et une balise connectée Galaxy SmartTag (34,90 €) !