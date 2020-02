Samsung Galaxy Buds+ : prix, date, son AKG, basses améliorées et compatibilité iOS pour les nouveaux écouteurs sans fil

Les AirPods et dernièrement les AirPods Pro d'Apple sont de véritables références sur le marché des écouteurs sans fil, mais Samsung propose une belle alternative avec ses Galaxy Buds. Il vient d'ailleurs d'annoncer une nouvelle version du produit au Galaxy Unpacked 2020 avec les Samsung Galaxy Buds+.

Qualité sonore améliorée en partenariat avec les professionnels d'AKG, haut-parleurs dynamiques pour plus de qualité vocale, basses plus sensibles, recharge rapide en trois minutes pour une heure d'autonomie et intégration parfaite à l'écosystème Galaxy, les adeptes de produits haut de gamme en auront pour leur argent. D'ailleurs, contrairement aux Buds, les Buds+ seront compatibles iOS dès leur lancement grâce à une application dédiée.



Samsung - Écouteurs sans fil Galaxy Buds noirs

147,98 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 147,98€. Évadez-vous en musique Profiter d'un son puissant et naturel est désormais possible avec les nouveaux Galaxy Buds+. Découvrez un nouveau système doté de 2 haut-parleurs dynamiques et un contrôle sonore renforcé pour plus de liberté. Grâce à une meilleure sensibilité aux basses et une qualité sonore de haute qualité, les Galaxy Buds+ vous feront bouger en rythme où que vous alliez. Chuchotez, on vous entend Appréciez la clarté de vos appels et la qualité vocale exceptionnelle. Les Galaxy Buds+ intègrent 2 micros extérieurs innovants qui captent votre voix et la préservent des bruits de fond en temps réel. Ne vous souciez plus des bruits environnants Dotés de 3 microphones dynamiques, les nouveaux Galaxy Buds+ vous assurent une excellente qualité d'écoute malgré les bruits de fond. Les 2 micros extérieurs fonctionnent conjointement avec le micro intérieur afin de neutraliser les bruits environnants lorsque vous êtes au téléphone. Une qualité sonore immersive Capturez les moindres détails de votre musique et de vos vidéos grâce au à la signature AKG. Que vous écoutiez de la musique, un livre audio, suiviez des podcasts ou passez des appels, les Galaxy Buds+ vous assurent toujours une qualité de son optimale.

Une autonomie qui fait vibrer Ne vous souciez plus de votre batterie. Emportez-les partout avec vous et profitez de 11 heures d'écoute sans interruption avec une seule charge. Grâce à leur étui, les Galaxy Buds+ offrent jusqu'à 22 heures d'autonomie. Un étui à charge sans fil pour plus de liberté Rechargez votre batterie avec n'importe quel chargeur sans fil compatible Qi ou avec le partage d'énergie depuis votre smartphone Galaxy. Sachez quand il est temps de recharger Utilisez votre smartphone pour contrôler l'autonomie de chaque écouteur et de leur étui de chargement.

Une finition qui fait tourner la tête Les Galaxy Buds+ offrent un format compact et élégant, disponible en plusieurs couleurs et en 3 tailles. Les embouts en silicone souple sont spécialement conçus pour vous offrir un confort unique personnalisable, même en mouvement. À l'écoute du monde qui vous entoure Contrôlez le volume des bruits environnants pour rester attentif et connecté. Augmentez le volume du son ambiant lorsque vous avez besoin d'entrer en contact avec votre environnement sans avoir à retirer vos écouteurs. Contrôlez en toute liberté Parcourez votre liste de lecture, répondez aux appels et réglez le volume par de simples tapotements sur vos écouteurs. Personnalisez vos propres commandes depuis votre téléphone pour plus de contrôle et de liberté. Connectez-vous en un seul geste Associez vos Galaxy Buds+ en une seule étape aux appareils compatibles sur votre compte Samsung Cloud. Pas besoin de vous déconnecter, vous pouvez basculer en un instant sur la source de votre choix.

Les Samsung Galaxy Buds+ seront en vente pour 169 € en coloris noir, blanc ou bleu, et leur date de sortie est fixée au 14 février prochain, en même temps que le Samsung Galaxy Z Flip.

