Samsung Galaxy Watch3 : date de sortie, prix et caractéristiques pour les nouvelles montres connectées

Dans la famille Galaxy, nous voudrions la montre ! Samsung a aussi profité de son Galaxy Unpacked pour dévoiler la nouvelle génération de bracelets connectés de la gamme, la Samsung Galaxy Watch3. Dotée d'un cadran serti d'une lunette rotative, l'accessoire embarquera de nombreuses technologies pour optimiser notre vie quotidienne : mesure du rythme cardiaque, qualité du sommeil, analyse de la foulée pendant les sessions de running, détection de chute.



Voilà ce qu'en dit exactement le constructeur coréen sur son site officiel.

HAUTE ÉLÉGANCE A VOTRE POIGNET

La seule montre connectée dotée d’une lunette rotative pour naviguer facilement dans vos applications

Choisissez l’une des deux tailles, 41 ou 45 mm, et profitez de l’originalité de leur cadran. Décliné dans les somptueux coloris Mystic Black, Mystic Silver et Mystic Bronze, leur design élégant est souligné par la lunette rotative unique pour un style intemporel.

DESIGN RAFFINÉ

Écran plus grand, mais format affiné et plus léger pour un confort optimal

Sa lunette rotative et son écran plus grand vous permettront de vous concentrer sur l’essentiel. La Galaxy Watch3 est plus fine et plus petite, et même 15 % plus légère que la Galaxy Watch. Son design sophistiqué habillera votre poignet à merveille grâce à son boîtier affiné.

BRACELET EN CUIR

Une qualité supérieure jusqu’au bracelet

Le design de la Galaxy Watch3 est peaufiné avec un bracelet en cuir véritable haut de gamme. Le cuir vieilli confère un aspect naturel. Retournez-le et vous verrez un cuir renforcé anti-décoloration.

CADRAN

Autant d’élégance que d’intelligence

Agrémentez le style exclusif de la Galaxy Watch3 grâce à l’une des plus vastes collections de cadrans de montre, parfaitement assortis à son boîtier élégant. En quête d’originalité ? Choisissez parmi plus de 40 combinaisons possibles. Pratique, vous trouverez les informations qui vous intéressent d’un seul coup d’œil grâce à l’accès simple à vos applications préférées.

Vue de face de la Galaxy Watch3 45 mm en mystic black entourée de divers cadrans de montre, y compris les interfaces graphiques modulaires analogiques, numériques, à motifs classiques et météo, My Style et les interfaces graphiques classiques décentrées.

Prenez soin de vous depuis votre poignet

DÉTECTION DE CHUTE

La détection de chute qui ne vous laissera pas tomber

Explorez sans crainte. La Galaxy Watch3 détecte automatiquement les chutes brutales grâce à son accéléromètre amélioré et envoie un SOS à votre contact d’urgence avec votre localisation.

ANALYSE DU SOMMEIL

L'ange gardien de vos nuits

La Galaxy Watch3 enregistre vos cycles de sommeil paradoxal, votre sommeil profond et votre temps total de sommeil pour créer un score et vous aider à améliorer la qualité de votre repos. Samsung s’est associé à la National Sleep Foundation pour inclure du contenu éducatif et des conseils pour bien dormir directement sur votre appareil. Objectif : vous aider à comprendre et à améliorer votre sommeil.

EXERCICE À LA MAISON

Battez vos records, puis recommencez

Dotée de plus de 120 programmes d’entraînement à domicile, la Galaxy Watch3 vous aide à bouger en fonction de votre emploi du temps. Faites votre choix sur votre téléphone et diffusez le programme sur votre téléviseur. Pendant que vous vous entraînez, votre montre affichera votre fréquence cardiaque en temps réel. Utilisez le bracelet sport en silicone pour un usage aquatique.

ANALYSE DE LA COURSE

Perfectionnez chaque foulée

Le guide de course de la Galaxy Watch3 vous permet de garder le rythme en vous donnant des conseils lors de vos déplacements. L’algorithme avancé analyse la façon dont vous bougez pour améliorer votre forme et éviter les blessures. Vous pouvez même mesurer les valeurs de VO2 maximales (consommation maximale d’oxygène) et suivre vos performances quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles directement depuis votre téléphone.

HISTORIQUE DE DISCUSSION AUTOMATIQUE

Reprenez vos conversations

Lorsque vous recevez un nouveau message, la Galaxy Watch3 affiche votre historique de discussion afin que vous puissiez reprendre la conversation sans effort. Vous pouvez également voir les images sans toucher supplémentaire, ce qui vous permet de rester concentré pendant une course.

RÉPONSE INTELLIGENTE

Les réponses intelligentes vous facilitent la vie

En déplacement, restez connecté avec les autres – sans vous arrêter pour répondre. La réponse intelligente de la Galaxy Watch3 analyse les messages et les photos que vous recevez et vous donne des suggestions de réponses, prenant en charge différentes catégories qui incluent la nourriture, les célébrations et les selfies.

BITMOJI

Mettez du fun dans vos messages

Les stickers Bitmoji offrent de nouvelles façons amusantes de communiquer. Personnalisez votre Bitmoji à votre image et utilisez les stickers Bitmoji pour agrémenter vos messages à votre famille et vos amis.

MUSIQUE

Écoutez sans interruption

Votre musique ne s’arrête pas quand vous passez d’un appareil à l’autre. Ouvrez Spotify sur votre Galaxy Note20, puis lancez-le avec l’icône de l’application Spotify sur le cadran de votre montre pour changer facilement de morceau sur votre Galaxy Watch3. Vous pouvez aussi toucher et maintenir appuyés vos Galaxy Buds Live pour une totale immersion musicale.

APPLICATIONS POUR VOTRE MONTRE

Réunissez vos applications

Mettez en place une équipe d’applications Galaxy pour vous accompagner avec votre téléphone au quotidien. Trouvez votre téléphone et consultez ses photos sur votre montre, ou passez d’un appareil à l’autre pour contrôler votre musique et consulter les rappels. Vos compagnons préférés réunis sur votre poignet.24

La Galaxy Watch3 45 mm en Mystic Black est connectée à un smartphone Galaxy affichant l'interface graphique Localiser mon téléphone.

4G - Laissez votre téléphone chez vous

Sortez faire de nouvelles expériences sans le poids de votre téléphone. Vous pouvez toujours appeler, streamer et consulter votre nombre de pas, le tout sur votre montre. Déconnectez-vous de votre téléphone en restant connecté à la vie.

Vue de face de la Galaxy Watch3 45 mm en mystic black avec les interfaces graphiques de la fonction LTE pour montrer comment vous pouvez appeler ou envoyer des messages directement depuis votre montre.

Une expérience puissante et optimisée