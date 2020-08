Samsung Galaxy Buds Live : prix et date de sortie pour les écouteurs sans fil à la forme originale

Leur existence et leur apparence avaient fuité il y a quelques semaines : voilà que les Samsung Galaxy Buds Live ont été officialisés lors du Galaxy Unpacked d'aujourd'hui. Après les Buds et les Buds+ au design plutôt traditionnel, le constructeur coréen fait dans l'originalité avec des écouteurs sans fil en forme de haricot, qui permettent tout de même une « excellente tenue dans l’oreille » d'après le fabricant.

Cet appareil « à mi-chemin entre écouteurs ouverts et intra-auriculaires » embarque trois microphones et un capteur de voix, de la réduction de bruit active et du son AKG, avec une autonomie pouvant dépasser les 21 heures en utilisation classique.

Trois coloris sont accessibles, à savoir le Mystic Bronze, Black ou White. Le prix est de 199,00 €, et les précommandes sont ouvertes sur le site de Samsung, qui offre le socle de charge rapide pour toute réservation avant le 21 août, date de livraison des premiers exemplaires.

