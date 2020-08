BON PLAN chez Cdiscount avec le Samsung Galaxy Note20 4G, 5G et Ultra à prix réduit et avec des cadeaux !

Comme nous vous l'avons annoncé hier, Samsung a présenté son nouveau smartphone Samsung Galaxy Note20 dans ses versions de base et Ultra, avec une livraison prévue le 21 août prochain pour des prix allant de 959 € à 1409 €.

Si ce smartphone haut de gamme avec son stylet vous intéresse, le bon plan du jour est à trouver du côté du géant français Cdiscount qui propose une opération promotionnelle disponible jusqu'au 20 août 2020 inclus.

Aini, pour tout achat d'un Samsung Galaxy Note20 vous aurez la possibilité de profiter gratuitement :

D'un pack Xbox Game Pass (3 mois offerts + MOGA XP5-X + chargeur sans fil) pour l’achat d'un Galaxy Note20 ou Note20 Ultra ;

+ chargeur sans fil) pour l’achat d'un ou ; D'une paire de Galaxy Buds Live pour l’achat d’un Galaxy Note20 Ultra 5G ;

pour l’achat d’un 5G ; Ou d'une paire de Galaxy Buds+ pour l’achat d’un Galaxy Note20 4G ou 5G



Pour profiter de cette promotion, vous trouverez tous les détails sur cette page dédiée.

Comme vu hier, la version classique du Samsung Galaxy Note20, plus compacte, est dotée d'un écran Super AMOLED de 6,7" avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'une batterie de 4 300 mAh et d'un triple capteur photo composé d’un module principal de 12 MP (f/1.8), d'un capteur 64 MP doté d’un zoom optique hybride x3 et jusqu’à x30 en numérique, et enfin d'un capteur ultra grand angle de 123°. Pour le Note20 Ultra, vous aurez droit à un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9", une batterie 4 500 mAh et un triple capteur photo encore plus poussé, doté d'un module principal de 108 MP.

Il exploite un SoC Exynos 990 avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage, avec possibilité d'augmenter le stockage interne jusqu'à 1024 Go grâce à une microSD. Il prend enfin en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0.

Cdiscount propose en précommande le Samsung Galaxy Note20 dans toutes ses déclinaisons avec des codes de promotion dédiés que vous trouverez ci-dessous :