BON PLAN sur le Samsung Galaxy Z Fold2 avec les écouteurs Samsung Galaxy Buds Live et la balise connectée SmartTag offerts ainsi que 200 € de remise !

Samsung propose sur son site officiel une opération promotionnelle intitulée Always On qui permet d'obtenir gratuitement une paire d'écouteurs TWS Galaxy Buds Live (valeur 199 €) et une balise connectée Galaxy SmartTag (valeur 34,90 €) pour l'achat d'un smartphone Samsung Galaxy Z Fold2 ! Mais ce n'est pas tout, car vous pourrez profiter en plus d'une offre de reprise de 200 € de votre ancien appareil. Cette promotion est valable jusqu'au 28 février 2021.

Écouteurs Galaxy Buds Live (gauche) et balise connectée SmartTag (droite)

Pour ceux qui ne le connaissent pas, le smartphone Galaxy Z Fold2 5G est le dernier-né de Samsung qui profite pour la première fois d'un écran souple Super AMOLED de 7,6 pouces une fois déplié permettant une définition de 2208 pixels x 1768 pixels. L'écran extérieur est pour sa part de 6,2 pouces. Un smartphone qui peut donc sans souci servir également de tablette. Cette nouvelle technologie d'écran souple n'empêche pas le haut de gamme, avec une fréquence d'affichage de l'écran interne élevée de 120 Hz avec un DPI de 372 ppp.

Le Galaxy Z Fold2 intègre un SoC Snapdragon 865+ cadencé à 3,1 GHz, épaulé par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne (non extensible). Il dispose des dernières technologies de communication avec compatibilité 5G, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0.

Le domaine de la photographie n'a pas été oublié avec l'intégration d'un triple capteur photo (chaque caméra étant de 12 Mégapixels) et la possibilité d'enregistrement des vidéos en qualité 4K.



Il dispose d'une confortable batterie Li-Po de 4 500 mAh compatible avec la charge rapide 25 W et la recharge sans fil.

Jusqu'au 28 février, dans le cadre l'opération promotionnelle Always On, vous pourrez acquérir sur le site officiel de Samsung le tout nouveau smartphone Galaxy Z Fold2 5G 256 Go à 2020 € avec d'une part les écouteurs Galaxy Buds Live et la balise connectée Galaxy SmartTag offerts, et d'autre part une possibilité de reprise de votre ancien smartphone à hauteur de 200 €.