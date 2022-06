Evercade EXP : une nouvelle console de jeu rétro portable à cartouches dévoilée avec les compilations IREM Arcade 1 et TOAPLAN Arcade 1

Source: Just For Games

Les amateurs de jeux rétro et arcade connaissent sans doute déjà bien la société anglaise Blaze Entertainment, qui a lancé en mai 2020 l'Evercade, une console de jeu portable utilisant des cartouches et qui a ensuite sorti l'Evercade VS l'an dernier afin de s'amuser à plusieurs sur un écran. Eh bien, ce mardi soir, elle a dévoilé l'Evercade EXP, une version améliorée de ce système de jeu qui sera lancée cet hiver au prix de 149,99 €. Pour vous faire une idée de la bête, une bande-annonce a été partagée et des visuels sont à retrouver en page suivante.

Cette Evercade EXP sera blanche, avec une édition limitée déclinée en noir. Bien entendu, l'intégralité du catalogue existant sera compatible, soit plus de 300 jeux répartis dans une trentaine de collections sur cartouches. Elle sera d'ailleurs livrée avec IREM Arcade 1, une compilation de 6 jeux : R-Type, In The Hunt, Moon Patrol, 10 Yard Fight, Battle Chopper (Mr Heli) et Lightning Swords. Si vous découvrez cet univers par cet article, sachez que chaque boîtier à clapet de la gamme inclut un manuel en couleur en plus de la cartouche.

Concernant la partie technique, l'Evercade EXP dispose d'un écran IPS de 4,3 pouces permettant une résolution de 800x480, qui est recouvert d'une protection en verre trempé. Elle peut être placée à la verticale grâce au nouveau mode TATE, idéale notamment pour les shoot'em up. Des touches L2 et R2 ont par ailleurs été ajoutées, de même qu'un module Wi-Fi intégré pour les mises à jour. La recharge de la batterie se fait elle en USB Type-C (un câble est fourni), tandis que la sortie TV mini-HDMI 720p a été modifiée pour une meilleure stabilité des câbles. Ses spécifications techniques sont équivalentes à celles de l'Evercade VS, avec un processeur 1,5 GHz et 4 Go de mémoire.

« Ces deux années ont été énormes pour Blaze. Deux ans après le début de notre aventure avec Evercade, nous avons publié 28 cartouches de titres rétro emblématiques et lancé une console portable et une console de salon. Aujourd'hui, nous sommes ravis de présenter l'Evercade EXP, qui est le résultat de tous les commentaires que nous avons reçus sur notre console portable originale, qui a connu un grand succès. Avec ce nouveau produit, nous offrons aux fans actuels d'Evercade une meilleure façon de jouer en déplacement et aux nouveaux clients une expérience plus haut de gamme. En même temps, nous apportons deux autres titans de l'arcade, Toaplan et IREM, au système. » - Andrew Byatt, directeur général de Blaze Entertainment.

Les précommandes de l'Evercade EXP ouvriront le 20 septembre prochain, avec en parallèle l'annonce de contenus bonus exclusifs à cette plateforme. En France, c'est Just For Games qui est le distributeur officiel.

Au passage, Blaze Entertainment a aussi dévoilé la collection TOAPLAN Arcade 1 comprenant les 8 jeux suivants : Flying Shark, Alcon (Slap Shot), Tiger-Heli, Truxton, Zero Wing, Guardian, Snow Bros et Teki-Paki. Son manuel inclura des interviews exclusives des développeurs Masahiro Yuge et Tatsuya Uemura, et elle vera le jour en même temps que l'Evercade EXP.

