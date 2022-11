Far Cry 6 : un live daté pour la révélation du contenu de l'extension Entre Deux Mondes

Alors que l'épisode annuel de Just Dance et Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope sont parus récemment, ce dernier ayant encore une longue vie devant lui l'an prochain, et que le clap de fin pour Assassin's Creed Valhalla approche, Ubisoft va faire revenir sur le devant de la scène son FPS sorti fin 2021 sur consoles et PC, Far Cry 6.

C'est en septembre dernier que la rumeur a surgi sur la Toile, avec l'apparition d'une édition Game of the Year contenant une extension encore inconnue. Depuis, ce bundle numérique est paru sans crier gare le 6 octobre dernier et mentionnait bien un contenu nommé Entre Deux Mondes en français et Lost Between Worlds en anglais. Une liste de Succès en fuite et plusieurs détails ont par ailleurs été rapportés sur ce qui pourrait être une expérience de type rogue-like avec de la coopération, une dénommée Fai épaulant Dani et des portails.

Il ne faudra pas patienter bien longtemps avant de savoir réellement de quoi il s'agit, puisqu'Ubisoft nous donne rendez-vous ce mardi 29 novembre à 19h00 pour l'annonce en bonne et due forme. Vous pourrez suivre l'annonce en live sur Twitch ou via le flux YouTube ci-dessous, et nous ajouterons les informations révélées à la suite de cet article. À minima, nous aurons donc droit à une bande-annonce.



Si vous préférez les éditions physiques, Far Cry 6 est vendu à partir de 22,79 € sur Amazon.