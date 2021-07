First Person Shooter : énorme succès sur Kickstarter pour le documentaire avec des invités légendaires

Le Doom-like est encore aujourd'hui un genre vidéoludique ultra populaire, et plus communément dénommé FPS. Il s'agit de jeux de tir à la première personne, en vue subjective, qui cartonnent sur ordinateurs et consoles depuis plus de 30 ans, et CreatorVC a décidé de lui rendre hommage avec un documentaire.

CreatorVC va en effet réaliser First Person Shooter: The Definitive FPS Documentary, un documentaire de plus de trois heures centré sur le genre du FPS, « de Wolfenstein 3D, Doom et GoldenEye à Half-Life, Halo et Call of Duty ». Un projet passionnant qui reviendra sur les technologies créées pour les Doom-like, l'évolution du gameplay, le level design, les LAN et l'eSport, le retour en force des FPS rétro, les mods ou encore le speedrun. Et pour cela, CreatorVC va inviter des développeurs, producteurs et concepteurs de renom, à l'instar de John et Brenda Romero (Doom), John Carmack (Doom), Marcus Lehto (Halo), Warren Spector (Deus Ex, Thief, System Shock), Cliff Bleszinski (Unreal, Gears of War), Robin Walker (Half-Life, Team Fortress), Karl Hilton (Goldeneye 007, Perfect Dark), Dave Oshry (Dusk, Amid Evil), Tom Hall (Wolfenstein 3D), American McGee (Doom), Randy Pitchford (Duke Nukem 3D, Gearbox), Scott Miller (Apogee/3D Realms), Bonnie Ross (Xbox Game Studios, 343 Industries), mais également la joueuse professionnelle Amy « Valkyrie/Athena » Brady, le premier joueur professionnel Dennis « Thresh » Fong et le joueur professionnel quadriplégique Randy « N0M4D » Fitzgeralt.

Le casting est parfait, les intentions sont bonnes, et c'est sans doute pour cela que First Person Shooter: The Definitive FPS Documentary cartonne sur Kickstarter. CreatorVC recherchait 37 374 € pour financer la production du documentaire, il en a déjà récolté 113 310 €, et vous pouvez encore soutenir le projet pendant quelques heures, avec évidemment des cadeaux en retour, comme le film sur Blu-ray, des tee-shirts et affiches, tout cela est à retrouver sur Kickstarter. Le documentaire n'arrivera cependant pas avant décembre 2022, patience. Vous pouvez également retrouver The Art of DOOM: Eternal à 29,84 € sur Amazon.