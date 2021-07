Realms Deep 2021 : 3D Realms de retour avec un évènement pour présenter 100 FPS rétro et plus encore

Depuis quelques années, les jeux de tir à la première personne old school sont à la mode, et 3D Realms, développeur des Duke Nukem, est souvent là pour les éditer. Il a organisé l'année dernière la Realms Deep, une convention qui met en avant ces FPS rétro et qui sera de retour dans une édition 2021.

La Realms Deep 2021 aura lieu du 13 au 15 août, sur Twitch, et elle mettra une centaine de jeux en avant, avec évidemment des FPS old school, mais également des titres rétro divers et variés. 3D Realms invitera du beau monde, il confirme déjà la présence de 1C Entertainment, Devolver Digital, Hyperstrange, New Blood Interactive, Running with Scissors ou encore Slipgate Ironworks, avec des jeux comme Graven, Wrath: Aeon of Ruin, Ion Fury: Aftershock et Core Decay, sans oublier de nombreuses surprises.

Outre ces présentations de jeux vidéo, la Realms Deep 2021 sera l'occasion d'assister à des keynotes et des discussions entre développeurs célèbres, même si aucun nom n'est lâché pour le moment. Vous pouvez retrouver Ion Fury à 21,67 € sur Amazon.