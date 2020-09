Graven : un successeur spirituel de Hexen dévoilé en vidéo, avec déjà 45 minutes de gameplay

3D Realms est sans doute nostalgique de l'époque des jeux avec de gros pixels baveux, il aime piocher dans les vieilles licences pour légèrement les remettre au goût du jour, mais avec Slipgate Ironworks, il a décidé de rendre hommage à la franchise Hexen en dévoilant Graven, un jeu d'action et d'aventure à la première personne qui nous ramène dans le passé :

Graven est donc un jeu orienté vers l'action et l'aventure dans un monde de dark fantasy, suivant un prêtre de l'Ordre orthogonal condamné à l'exil. Il arrive dans un lieu inconnu afin d'affronter des créatures de l'au-delà et résoudre les problèmes locaux à l'aide d'armes traditionnelles à améliorer chez le forgeron, mais également de pouvoirs magiques à renforcer chez l'alchimiste. Le titre inclura également des énigmes et la possibilité de modifier l'environnement avec la magie, avec des personnages conçus par Chuck Jones (Duke Nukem 3D, Half-Life) et un héros doublé par Stephan Weyte (Blood, Fire Emblem: Path of Radiance, Dusk).

Outre la première bande-annonce ci-dessus, les studios ont déjà dévoilé plus de 45 minutes de gameplay de Graven, ainsi que des images, à découvrir sur la seconde page. Le titre n'a pas encore de date de sortie précise, il arrivera en 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch.