Kingpin: Reloaded, 3D Realms annonce une remastérisation du FPS

Voici une bien bonne nouvelle pour tous les fans de vieux jeux de tir des années 90, 3D Realms vient d'annoncer une version remastérisée de Kingpin: Life of Crime, sorti à l'origine en 1999 sur PC et développé par Interplay.

Kingpin: Reloaded proposera ainsi une résolution en 4K, le support des écran ultra larges, des graphismes Enhanced, le support des manettes et diverses améliorations comme un nouveau système de dialogues et de nouvelles quêtes. Et bien évidemment, nous retrouverons la même histoire qu'à l'époque, avec Thug, un voyou laissé pour mort par ses supérieurs et qui décide de se venger en devenant le nouveau caïd de la ville. Un FPS bien violent, qui avait fait scandale à l'époque.

Kingpin: Reloaded n'a pas encore de date de sortie, il arrivera cependant sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch dans le courant de l'année 2020. Pour les curieux, des images montrant les nouveaux graphismes sont à retrouver sur la seconde page.