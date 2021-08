Embracer Group : et 8 acquisitions de plus pour le géant européen, dont 3D Realms et Digixart !

C'est devenu une routine, Embracer Group ajoute chaque trimestre de nouvelles acquisitions à son tableau de chasse. Après une fusion avec Gearbox en début d'année ou encore le rachat de quatre studios en mai, nous apprenons cette fois que ce ne sont pas moins de 8 compagnies qui vont intégrer ce géant de l'industrie vidéoludique, placés sous la supervision des différents groupes opératifs.

Les deux qui nous sautent de suite aux yeux, ce sont bien sûr 3D Realms, à l'origine de la licence Duke Nukem et qui s'est bien diversifié, et le studio français DigixArt, qui travaille actuellement sur Road 96 (en précommande à 35 € sur Amazon). Du reste, voici un résumé des acquisitions :

Dans un communiqué, les responsables de Koch Media et DigixArt ont par ailleurs commenté la nouvelle.

« DigixArt est un studio talentueux avec une équipe expérimentée, qui a déjà gagné ses lettres de noblesse grâce à des IP géniales. En rejoignant Koch Media et Embracer Group, DigixArt a le potentiel de se développer et ainsi devenir un studio majeur dans le secteur des jeux narratifs. Nous sommes impatients de pouvoir les accueillir dans notre équipe sous notre label Ravenscourt » déclare Klemens Kundratitz, cofondateur et PDG de Koch Media.

« En rejoignant Koch Media et Embracer, nous serons capables d'agrandir nos équipes et de continuer à nous concentrer sur la création de jeux innovants, de qualité. Nous sommes excités par ce partenariat et avons hâte de voir ce que nous réserve le futur de DigixArt » ajoute Anne-Laure Fanise, cofondatrice de DigixArt.