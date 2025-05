Flappy Bird est de retour et c'est mieux que prévu

L'année dernière, nous apprenions le retour de Flappy Bird, le jeu culte de Dong Nguyen qui avait fait sensation sur mobiles en 2013 et 2014, à tel point que son créateur l'avait retiré des boutiques en ligne. Mais voilà que le petit oiseau flottant entre les tuyaux verts est de nouveau sur le devant de la scène, grâce à Flappy Bird Foundation (qui n'a rien à voir avec Dong Nguyen). Un jeu réalisé par Michael Roberts, adepte des cryptomonnaies, et qui promettait des loot boxes avec du contenu Web3.

Finalement, comme l'a rapporté Polygon (avant son rachat par Valnet et le licenciement de ses journalistes), Flappy Bird est désormais officiellement de retour et sans blockchain. Ayant sans doute pris en retour les très nombreux retours négatifs des fans suite à l'annonce du jeu, Flappy Bird Foundation a transformé son jeu, qui est désormais financé par la publicité et les microtransactions cosmétiques, comme la plupart des titres sur mobiles. Flappy Bird aura droit à des mises à jour régulières avec des mondes, personnages et thèmes additionnels tout au long de l'année.

Exit également Telegram, le jeu est bien plus facile d'accès, du moins si vous avez un smartphone sous Android. Flappy Bird est à télécharger exclusivement via l'Epic Games Store sur mobiles Android. Sur iOS, eh bien comme l'application n'est pas disponible partout dans le monde, les possesseurs de smartphones Apple sont pour le moment privés de Flappy Bird.

