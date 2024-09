Flappy Bird : le jeu culte bientôt de retour, mais ça sent la grosse embrouille

Source: Gematsu, etc.

Si vous aviez un smartphone entre 2013 et 2014, vous avez sans doute déjà joué à Flappy Bird, ce jeu pour mobiles demandant de faire voler un oiseau entre des tuyaux. Un titre simple, mais terriblement addictif, qui a rapporté très gros à son créateur Dong Nguyen. Finalement, le jeu a été retiré de l'App Store et du Google Play Store, le Vietnamien expliquant que Flappy Bird était « devenu un produit addictif ».

Cette semaine, tout le monde a donc été surpris d'apprendre que « Flappy Bird est de retour ». C'est le nom d'une vidéo publiée par la Flappy Bird Foundation, qui promet une aventure épique avec Flappy et ses amis dans de nouveaux mondes. Dans un communiqué, relayé par Gematsu, Flappy Bird Foundation affirme avoir racheté les droits de Flappy Bird à Gametech Holdings et également détenir les droits de Piou Piou contre les cactus, le jeu du Français Kek qui a inspiré Flappy Bird. D'après le communiqué, Kek participe à ce projet, le site officiel du jeu déclare simplement que son « prédécesseur » est impliqué, mais Dong Nguyen n'a rien déclaré pour le moment. L'art de jouer sur les mots ?

Car oui, ce retour de Flappy Bird sent quand même l'embrouille à plein nez. Les internautes n'ont pas manqué de rappeler que Gametech Holdings n'a pas racheté la licence de Flappy Bird auprès de Dong Nguyen, il l'a simplement obtenu car le créateur originel n'avait pas renouvelé le dépôt... Autre point qui fait tiquer, c'est Michael Roberts qui est le directeur créatif de ce nouveau Flappy Bird, un entrepreneur spécialisé dans la cryptomonnaie et les jetons non fongible. La bande-annonce montre déjà des loot boxes sous forme d'œufs à faire éclore, les fans craignent que ce Flappy Bird moderne ne soit qu'un moyen de vendre des NFT (si tant est que les NFT intéressent encore qui que ce soit de nos jours). Le site officiel du jeu nous invite à rejoindre le compte X (ex-Twitter) - qui compte huit abonnements, dont Elon Musk - ainsi qu'un canal Telegram, mais impossible de scroller jusqu'aux mentions légales, généralement en bas de page...

Flappy Bird est attendu dès la fin d'année 2024 sur PC via les navigateurs web, puis sur iOS et Android en 2025. Mais mieux vaut ne pas compter sur le retour du petit canari au vu de qui se cache derrière le projet... Vous pouvez retrouver un tas de smartphones sur Amazon.