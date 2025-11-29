Fortnite : de Hollywood aux skins du Passe de combat, un teasing maîtrisé pour le Chapitre Sept du Battle Royale

Le rideau vient de tomber sur le Chapitre 6 de Fortnite à l'occasion de l'évènement l'Heure zéro, sur lequel nous reviendrons. Avant ça, Epic Games avait évidemment déjà teasé ce qui va suivre. Après 6, il y a... 7 ? Pas tout à fait, car comme Mark Rein l'avait précisé plus tôt dans le mois (en anglais) : « 1, 2, 3, 4, 5, 6, SEVEN, 8, 9, 10 ». S'il y a bien un élément du lore dont les joueurs souhaitaient le retour, ce sont les Sept. Avec une telle numérotation, c'était évidemment le moment ou jamais, et ce n'est donc plus qu'une question de temps avant que ce groupe fasse proprement son retour d'une manière ou d'une autre dans le Chapitre Sept. Pour l'occasion, la firme de Tim Sweeney a mis les petits plats dans les grands, comme nous allons le voir ci-dessous.

Un évènement à Hollywood





Tout a commencé le 3 novembre dernier, lorsque le créateur de contenu Nick Eh 30 a posté une courte vidéo teaser affichant plusieurs éléments fort intéressants avec une interface façon vieux moniteur CRT. En dehors de la mention du Chapitre Sept n'utilisant pas le chiffre 7, le reste était alors inconnu du public.

// SIGNAL ORIGIN − 34.134117 N 118.321495 W // NOW PLAYING

ZERO HOUR

CHAPTER SEVEN

FORTNITE AFTER DARK WITH Q & U EARLY ACCESS. ONE NIGHT ONLY. 11.19.25

Fortnite sent me a teaser... pic.twitter.com/6frt4BFHyG — Nick Eh 30 (@NickEh30) November 3, 2025

Tout d'abord, les coordonnées affichées étaient celles du célèbre panneau Hollywood de Los Angeles. Nous comprenions alors qu'un évènement bien réel allait se tenir le 19 novembre, permettant à quelques privilégiés d'avoir un accès anticipé au Chapitre Sept. Ce fut le cas, avec la présence de Quentin Tarantino et Uma Thurman (les fameux « Q & U »), Rei Ami (Zoey des HUNTR/X de KPop Demon Hunters), Brooke Monk et Sam Dezz, la chanteuse Bella Poarch, le streameur Fanum et bien d'autres. La vidéo postée par Epic Games a également montré l'intérieur des lieux, avec la DeLorean de Retour vers le futur, de laquelle est sorti le rappeur Lil Tecca.

Sur place, le décor arborait également les noms de certains évènements passés et anciennes saisons du jeu, qui prenaient la forme de cassettes VHS, en plus de celui de la prochaine, qui se nommera en anglais Pacific Break (C7S1) et Déferlante d'adrénaline en français. Le même jour, en jeu, tout le monde a reçu dans son casier une icône de bannière représentant... le logo des Sept.

Lights! Camera! ACTION!



Weekend’s about to go crazy, so we brought some friends along to prep for #FortniteSeven ???? pic.twitter.com/kbYOldvm3B — Fortnite (@Fortnite) November 25, 2025

Les Sept et Los Angeles au cœur du marketing





En parallèle, la communication autour du Chapitre Sept a pris d'autres formes assez originales. Dès le 4 novembre, des mascottes de Banane, Vito Cornichone et Knack sont apparues à Los Angeles, portant des pancartes assez évocatrices (voir les visuels ci-dessous de @4kontrollers). Cela est survenu lors de la célébration de la victoire de l'équipe de baseball des Dodgers de Los Angeles face aux Blue Jays de Toronto dans le cadre des World Series... lors du match 7, après le voyage de retour de l'équipe depuis la ville canadienne. L'équipe marketing a bien joué, puisqu'il n'était pas possible de prévoir tout cela longtemps en avance.

Ensuite, le 7 novembre, Banane est apparu lors de l'avant-première de la saison 5 de Stranger Things à Los Angeles. Sur sa veste du Hellfire Club, un logo rouge bien particulier s'est fait remarquer... celui des Sept !

Peely the Banana has arrived to the #StrangerThings5 premiere pic.twitter.com/PxgrtS3I1X — The Hollywood Reporter (@THR) November 7, 2025

Ensuite, c'est le 10 novembre qu'un duo portant des tee-shirts noirs avec en jaune le logo et le nom des Sept est apparu en bas des tribunes lors du match de NFL (football américain) opposant les Rams de Los Angeles aux 49ers de San Francisco, qui a eu lieu au Levi's Stadium, en témoigne la photo ci-dessous de Jose Sanchez.

Le 14 novembre, au détour de la vidéo dédiée à Tyler, The Creator dont une version longue est désormais en ligne, nous avons pu apercevoir le Bus de combat blindé (à 0:09) apparu lors de la Saison 2 : Rébellion du Chapitre 3 (C3S2), qui appartient au Sept.

Aperçu de la nouvelle île





Outre ce teasing assez vague, quelques éléments plus concrets ont également été postés, à commencer par un aperçu de la nouvelle carte du Battle Royale sous la forme d'une pellicule de film, puisque l'univers du cinéma devrait avoir une certaine importance. Entre une sorte de parc aquatique, et deux plans sur un centre-ville qui fait de suite penser à Los Angeles (et à GTA V), il va sans dire que l'inspiration de la cote ouest des USA se fait sentir. Une étrange structure rose est aussi partiellement visible, qui pourrait être basée sur la Sphere de Las Vegas.

Un premier aperçu du champ de bataille à venir. pic.twitter.com/gTJpaoW4fC — Fortnite ???????? officiel (@FortniteFR) November 20, 2025

Jeudi soir, une vidéo montrant le panneau Hollywood a été postée, avec comme particularité la présence de (faux ?) ballons géants dignes des parades de Thanksgiving, représentant Jonesy, un petit gris tout droit venu de Roswell, Banane de Plage et Miaousclé, le tout accompagné d'un message évoquant Battlewood. Est-ce le nom de la nouvelle île à l'instar d'Oninoshima ?

Les skins du Passe de combat de la Saison 1 : Déferlante d'adrénaline (C7S1)





Plus tôt dans la semaine, c'est une inquiétante vidéo qui a dévoilé les prochains personnages qui vont rejoindre notre casier, dont Beatrix Kiddo (la Mariée) de Kill Bill et Marty McFly de Retour vers le futur. Les autres apparences principales n'ont à priori rien en commun, entre un lion surfeur, un duo à la Bonnie et Clyde bien armé (était-il prévu de surfer sur le phénomène GTA VI avant ses reports ?), un artiste martial se servant d'un nunchaku tiré de LEGO NINJAGO et une autre jeune femme prenant un selfie avec lui.

Mais devant les écrans montrant tout ce beau monde se tient une figure ayant de quoi intriguer. Ressemblant au Voyageur Noir et potentiellement en lien avec la vente récente en boutique de la paire de chaussures Bondibottes Lunaires, ce très probable antagoniste a surtout un Cube doré apparaissant derrière son viseur... La dernière fois qu'un tel être est apparu remonte à La Fin du Chapitre 2 avec la Reine Cube. Et pour ne rien arranger, sur ses moniteurs apparait le logo des Sept, sans parler du fait que leur esthétique et le globe qui est visible rappellent l'IO.

Quant à l'habituel mot de Mark Rein décrivant la saison à venir, il s'agit de « dodécaèdre », qui est un polyèdre à douze faces... Reste à voir à quoi correspondra cette forme en jeu.

