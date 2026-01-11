CES 2026 - TCL RayNeo Air 4 Pro, les premières lunettes HDR10 et audio Bang & Olufsen à moins de 300 dollars

Au CES 2026 de Las Vegas, TCL a présenté les RayNeo Air 4 Pro, une nouvelle paire de lunettes connectées qui cherche avant tout la simplicité. Loin des casques de réalité mixte complexes et coûteux, la marque adopte une approche plus pragmatique, celle d’un affichage personnel léger, pensé pour un usage quotidien et accessible au plus grand nombre.

Attendues sur le marché international dès le 25 janvier, ces lunettes seront proposées à 299 dollars. Un positionnement tarifaire qui vise clairement à démocratiser le concept de « cinéma personnel » portable, sans imposer les contraintes d’un casque encombrant ou d’un écosystème fermé.

Il est important de bien comprendre le positionnement du produit. Les RayNeo Air 4 Pro ne sont pas des lunettes de réalité augmentée au sens strict. Elles n’intègrent ni caméras dédiées à l’analyse de l’environnement ni interactions avancées avec des objets virtuels. Il s’agit avant tout d’un dispositif d’affichage déporté. Une fois portées, elles projettent devant les yeux un écran virtuel capable de simuler une diagonale allant jusqu’à 201 pouces à une distance équivalente de six mètres. L’objectif n’est donc pas d’enrichir le monde réel, mais de proposer un grand écran personnel, discret et transportable.

La principale nouveauté technique annoncée par TCL réside dans la prise en charge native du standard HDR10. Une première sur ce segment de lunettes d’affichage. Par rapport aux générations précédentes, l’image gagne en contraste, avec des noirs plus profonds et des pics de luminosité plus marqués, se rapprochant davantage de ce que l’on peut attendre d’un téléviseur moderne. Pour piloter cet affichage, TCL s’appuie sur une nouvelle puce interne baptisée Vision 4000. Celle-ci est chargée d’optimiser l’image en temps réel, d’améliorer les contenus SDR via un traitement HDR et même de proposer une conversion 2D vers 3D, une fonctionnalité prometteuse qui devra toutefois être évaluée en conditions réelles.

Côté confort, TCL annonce un poids contenu d’environ 76 grammes, un critère essentiel pour envisager des sessions prolongées sans fatigue excessive. L’autre élément mis en avant concerne l’audio. La marque s’est associée à Bang & Olufsen pour le calibrage des quatre haut-parleurs directionnels intégrés aux branches. L’objectif est double, offrir une scène sonore plus ample que la moyenne tout en limitant les fuites sonores vers l’extérieur, un défaut souvent critiqué sur ce type de produit.

L’usage se veut volontairement simple. Les RayNeo Air 4 Pro se connectent en USB-C via DisplayPort à une large gamme d’appareils, qu’il s’agisse de smartphones, de PC, de Mac ou de tablettes. TCL a également confirmé la compatibilité avec la Nintendo Switch 2, un argument qui devrait parler aux joueurs nomades désireux de profiter d’un grand écran sans téléviseur.

Le positionnement de TCL apparaît clair. L’idée n’est pas de rivaliser avec des appareils comme l’Apple Vision Pro ou les casques Meta Quest, mais de proposer une alternative plus légère et plus accessible à l’immersion visuelle. Face à une concurrence de plus en plus active sur le segment des lunettes d’affichage, notamment chez Xreal ou Rokid, TCL tente de se démarquer grâce à l’association du HDR10 et d’un audio premium. Reste désormais à vérifier si cette approche d’écran portable tient ses promesses au quotidien, en particulier en matière de confort visuel et de lisibilité dans des environnements très lumineux.